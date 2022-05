Fahrettin Altun'dan İsveç Dışişleri Bakanı'na PKK yanıtı

NATO'ya katılmaları gündeme gelen İsveç'e daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki göstermişti. PKK'yı desteklediklerinden dolayı, Türkiye tarafından NATO'ya katılmalarına sıcak bakılmayan İsveç'e bir tepki de Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin, "İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke olduğu" şeklindeki paylaşımını, "Dezenformasyonla mücadele adı altında dezenformasyon yapıyorsunuz." sözleriyle eleştirdi.

Altun, Twitter hesabından, İsveç Dışişleri Bakanı Linde'nin, "İsveç-PKK konusuyla ilgili dezenformasyonun yayılması nedeniyle" notunu düştüğü bir paylaşımına yanıt verdi.

This is disinformation in the name of combating disinformation.



Sweden makes no effort to stop the PKK’s ongoing propaganda, fundraising and recruitment efforts.



Sweden has also been arming terrorists that carried out suicide bombings, among other attacks, in Türkiye. https://t.co/Grs5QqByfH