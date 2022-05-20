HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Fahrettin Altun'dan İsveç Dışişleri Bakanı'na PKK yanıtı

Fahrettin Altun'dan İsveç Dışişleri Bakanı'na PKK yanıtı

20.05.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından İsveç Dişişleri Bakanı'nın Türkiye sözlerine yanıt verdi. "İsveç, diğer saldırıların yanı sıra Türkiye'de intihar saldırıları düzenleyen teröristleri de silahlandırıyor." ifadelerini kullanan Altun, yapılan dezenformasyonla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fahrettin Altun'dan İsveç Dışişleri Bakanı'na PKK yanıtı

NATO'ya katılmaları gündeme gelen İsveç'e daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki göstermişti. PKK'yı desteklediklerinden dolayı, Türkiye tarafından NATO'ya katılmalarına sıcak bakılmayan İsveç'e bir tepki de Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

"DEZENFORMASYON YAPIYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin, "İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke olduğu" şeklindeki paylaşımını, "Dezenformasyonla mücadele adı altında dezenformasyon yapıyorsunuz." sözleriyle eleştirdi.

Altun, Twitter hesabından, İsveç Dışişleri Bakanı Linde'nin, "İsveç-PKK konusuyla ilgili dezenformasyonun yayılması nedeniyle" notunu düştüğü bir paylaşımına yanıt verdi.

"Dezenformasyonla mücadele adı altında dezenformasyon yapıyorsunuz." ifadesini kullanan Altun, İsveç'in, PKK'nın propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmadığını hatırlattı.

Altun, İsveç'in, Türkiye'de intihar saldırıları başta olmak üzere birçok saldırı gerçekleştiren teröristlere silah verdiğini belirterek, "Yetmiyormuş gibi İsveç, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele için Suriye'ye muharip güç gönderen ilk NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı PKK'nın Suriye kolu YPG ile dayanışma mesajları verip, bu örgüte para vermiştir. Dürüstlük en iyi politikadır. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Terör örgütü PKK'yı desteklemeyi sürdürüyorsunuz. İsveç PKK'yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorundadır." ifadesine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Temel atma töreninde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu müteahhidi değiştirelimTemel atma töreninde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu müteahhidi değiştirelim
19 Mayıs töreninde bando gerginliği! Belediye Başkanı'ndan zabıtalara: Alın bunu buradan19 Mayıs töreninde bando gerginliği! Belediye Başkanı'ndan zabıtalara: Alın bunu buradan
20 liralık kazı kazan bileti aldı, hayatı değişti!20 liralık kazı kazan bileti aldı, hayatı değişti!
Anahtar Kelimeler:
İsveç

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı! "İlgiyle izledik"

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı! "İlgiyle izledik"

Türkiye resti çekti! NATO şimdi ne yapacak?

Türkiye resti çekti! NATO şimdi ne yapacak?

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Başhekim yardımcısından kadınlara yönelik skandal paylaşım

Başhekim yardımcısından kadınlara yönelik skandal paylaşım

Korkulan oluyor: Maymun çiçeği virüsü 4 ülkeye daha sıçradı

Korkulan oluyor: Maymun çiçeği virüsü 4 ülkeye daha sıçradı

İlginizi Çekebilir

İdam mahkumu istekleriyle herkesi şaşırttı! Özel olarak seçti

İdam mahkumu istekleriyle herkesi şaşırttı! Özel olarak seçti

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.