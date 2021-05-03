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Fahrettin Altun'dan Selahattin Demirtaş'a çok sert tepki

03.05.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tutuktu HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sert tepki gösterdi.

Fahrettin Altun'dan Selahattin Demirtaş'a çok sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"PKK'DAN EMİR ALMIŞ"

"6-8 Ekim Olayları'nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK'dan bu yönde bir emir almış.

"SOLCULUK OYNUYORLAR"

S.D. ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP türlü yalanlarla milletimizin arasına nifak sokmaya çalıştılar. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldılar. Bunların elinde binlerce insanımızın kanı var. Bu kan emiciler, emperyalistlerin kucağında solculuk oynuyorlar.

"HESABINI VERECEKTİR"

Terör örgütleriyle iş birliği yaparak ve terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecektir. Aziz milletimize meydan okuyan herkes gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır.

Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin'in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak."

NE OLMUŞTU?

Edirne Cezaevi'ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 26 Nisan'da görülen Kobanê davasının ardından yaptığı değerlendirmede Kobane olaylarıyla ilgili asıl yargılamanın iktidar değiştikten sonra yapılacağını iddia ederek "Çakma Goebbels Fahrettin ile çakma Gestapo şefi Soylu’nun aleyhimize algı yaratma faaliyetleri ilk değil. Günü geldiğinde yargıya hesap verirler." demişti.

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Selahattin Demirtaş HDP Halkların Demokratik Partisi

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