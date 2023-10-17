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Fahrettin Altun: 'Dezenformasyon asla masum değildir'

17.10.2023 10:29 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gerginlik ve çatışma dönemlerinde dezenformasyon kampanyalarının arttığına dikkat çekerek "Dolaşımda olan bilginin doğruluğu hepimiz için önemlidir. Dezenformasyon asla masum değildir ve farkında olmadan buna katılanlar da sorumlulukları olduğunu anlamalıdır" dedi.

Fahrettin Altun: 'Dezenformasyon asla masum değildir'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyada yaptığı açıklamada "Dezenformasyon asla masum değildir ve farkında olmadan buna katılanlar da sorumlulukları olduğunu anlamalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şunları ifade etti:

"Gerginlik ve çatışma dönemlerinde gazetecilerin ve medya kuruluşlarının işi oldukça zordur. Doğru bilgi aktarmanın yanında farklı gruplar tarafından yürütülen dezenformasyon kampanyalarıyla da mücadele etmeleri gerekir.

"SADECE HABERCİLERİN İŞİ DEĞİLDİR"

Ancak, geleneksel mecralar ve sosyal medya platformlarında dolaşan bilgilerin doğruluğunu ve güvenirliğini sağlamak sadece habercilerin işi değildir. Kamuoyunun da içerik paylaşırken haberlerin doğruluğuna dikkat ve özen göstermesi gerekmektedir.

Yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon kampanyalarının ana hedefi kamuoyunu şu ya da bu şekilde yönlendirmek olduğundan, haber tüketicileri sorumlu hareket etmelidir. Sosyal medya çağı, geniş bir kitleyi hem doğru hem de yalan haberlerin yayılmasının aracı haline getirmektedir.

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"DEZENFORMASYON ASLA MASUM DEĞİLDİR"

Dolaşımda olan bilginin doğruluğu hepimiz için önemlidir. Dezenformasyon asla masum değildir ve farkında olmadan buna katılanlar da sorumlulukları olduğunu anlamalıdır.

Kaynakları ve içeriği kontrol etmeden dolaşıma bilgi sokmak, vatandaşlarımıza karşı yapılan ciddi bir kötülüktür. Eğer gerçekten kurgu yerine hakikat üzerine inşa edilmiş bir toplum olmak istiyorsak, kamuoyu hakikat konusunda ısrarcı olmalı ve yanlış bilgiyle mücadele etmelidir.

"YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ"

İletişim Başkanlığı olarak farklı projelerle Türk halkının medya okuryazarlığını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Halkın gerçeği hakettiği ve dezenformasyon kampanyalarının yayılmasını engelleyebilecek aktörler olduğu inancıyla hareket ediyoruz.

Tüm medya kuruluşlarını ve ilgili sivil toplum örgütlerini, yalan haberin hem arz hem de talep tarafıyla mücadele eden girişimler oluşturmaya çağırıyoruz. Dezenformasyonla mücadele hepimizin dahil olduğu geniş tabanlı bir çaba haline gelmelidir."


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