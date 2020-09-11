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Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Macron ile ilgili yaptığı konuşmayı paylaştı: Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2020 12:33 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili yaptığı konuşmanın videosunu, 'Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız' notu ile paylaştı.

Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Macron ile ilgili yaptığı konuşmayı paylaştı: Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız

İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız; Bir keresinde kendisine de söyledim; 'Bu işlerde daha yenisin' dedim; 'Cezayir’de Ruanda'da, Afrika'da yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz.' Ama insanlığa öyle bir dezenformasyon yapıyorlar ki… Siz kimi aldatıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Altun'un paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Macron ile ilgili yaptığı konuşmadan şu ifadeler yer aldı:

"Daha 25 sene önce Ruanda'da 800 bin insanı o soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır. Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar. Ne dersi veriyorsun? Cezayir'de yüz binlerce insanı katleden soykırıma uğratan yine Fransızlardır. Bunlar çok açık net belgeler ile arşiv belgeler ile elimizde. Bunları biliyoruz. Ama bunlar yaptıkları dezenformasyon tüm dünyayı aldatmanın gayreti içinde oldular. Daha bu işlerde yenisiniz. Cezayir'de yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz, Afrika'da helikopterler ile inip altınları, elmasları toplamak için nasıl katliamlar yaptığınızı biz iyi biliyoruz. Ama insanlığa öyle bir dezenformasyon yapıyorlar ki insanlık bunları iyi, hoş insanlar zannediyor. Kimi aldatıyorsunuz?"

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(DHA)

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