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Fahrettin Altun'dan Alman gazeteciye S-400 yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 21:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: - "S-400 satın alma işlemi tamamlandı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Julian Röpcke'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almayacağı yönündeki ifadelerine, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı." şeklinde yanıt verdi.

Altun, Alman gazeteci Julian Röpcke'nin Twitter üzerinden yaptığı "Diplomatik kaynakların Bild'e söylediğine göre, Erdoğan Rusya'dan S-400 satın almayacak." ifadelerine cevap verdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Altun, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alman Bild gazetesinin politika editörü Julian Röpcke Fahrettin Altun S-400

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