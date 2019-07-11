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Fahrettin Altun'dan 'Srebrenitsa Katliamı' mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 09:21 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Srebrenitsa katliamı'na ilişkin, "Türkiye, Bosna halkının maruz kaldığı zulümlerin takipçisi olacak, onları bu haklı davalarında desteklemeye devam edecektir" dedi.  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Srebrenitsa katliamı'nın 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.

Fahrettin Altun'dan 'Srebrenitsa Katliamı' mesajı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Srebrenitsa katliamı'na ilişkin, "Türkiye, Bosna halkının maruz kaldığı zulümlerin takipçisi olacak, onları bu haklı davalarında desteklemeye devam edecektir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Srebrenitsa katliamı'nın 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, şunları kaydetti:
"Dünyanın gözü önünde yaşanan ve tarihin en utanç verici trajedilerinden biri olan Srebrenitsa katliamı, soykırım suçunun korkunç yüzünü insanlığa bir kez daha hatırlatmaktadır. Katliamın 24'üncü yılında aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Bosnalı kardeşlerimize sabırlar diliyoruz. Böylesi ağır bir insanlık suçunun tekrarlanmaması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi şarttır. Türkiye, Bosna halkının maruz kaldığı zulümlerin takipçisi olacak, onları bu haklı davalarında desteklemeye devam edecektir."

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