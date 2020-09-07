Fahriye Abla şiiri yazarı kimdir, hikayesi nedir? Fahriye Abla şiiri kime aittir?

Gündemde sıkça araştırılanlar arasında Fahriye Abla şiiri kime aittir? sorusu yer alıyor. 2020 KPSS’de çıkan bu sorunun ardından Fahriye Abla şiiri yazarı kimdir, hikayesi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılmaya başlandı.

Fahriye Abla şiiri gündem konusu oldu binlerce kişi araştırmaya başladı. Sonrasında nasıl bir şiir olduğu da merak edilenler arasında yer aldı. Peki Fahriye şiiri kime aittir, hikayesi nedir? İşte yanıtı…

FAHRİYE ABLA ŞİİRİ KİMİN?

Şiirin yazarı Ahmet Muhip Dıranas'tır.

Ahmet Muhip Dranas’ın bu çok sevilen şiirinin usta yönetmen Yavuz Turgul’un ilk yönetmenlik denemesine ilham verdi. Filmde meşhur Fahriye Abla’yı Müjde Ar canlandırdı. Film Türk Sinemasının en sevilen yapımlarından biridir.

FAHRİYE ABLA

Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar,

Kapanırdı daha gün batmadan kapılar.

Bu, afyon ruhu gibi baygın mahalleden,

Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen!

Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen

Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla

Ne güzel komşumuzdun sen, Fahriye abla!

Eviniz kutu gibi bir küçücük evdi,

Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi;

Güneşin batmasına yakın saatlerde

Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede.

Yaz, kış yeşil bir saksı ıtır pencerede;

Bahçende akasyalar açardı baharla.

Ne şirin komşumuzdun sen, Fahriye abla!