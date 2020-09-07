Fahriye Abla şiiri yazarı kimdir, hikayesi nedir? Fahriye Abla şiiri kime aittir?

Gündemde sıkça araştırılanlar arasında Fahriye Abla şiiri kime aittir? sorusu yer alıyor. 2020 KPSS’de çıkan bu sorunun ardından Fahriye Abla şiiri yazarı kimdir, hikayesi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılmaya başlandı.
Fahriye Abla şiiri gündem konusu oldu binlerce kişi araştırmaya başladı. Sonrasında nasıl bir şiir olduğu da merak edilenler arasında yer aldı. Peki Fahriye şiiri kime aittir, hikayesi nedir? İşte yanıtı…
Şiirin yazarı Ahmet Muhip Dıranas'tır.
Ahmet Muhip Dranas’ın bu çok sevilen şiirinin usta yönetmen Yavuz Turgul’un ilk yönetmenlik denemesine ilham verdi. Filmde meşhur Fahriye Abla’yı Müjde Ar canlandırdı. Film Türk Sinemasının en sevilen yapımlarından biridir.
Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar,
Kapanırdı daha gün batmadan kapılar.
Bu, afyon ruhu gibi baygın mahalleden,
Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen!
Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen
Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla
Ne güzel komşumuzdun sen, Fahriye abla!
Eviniz kutu gibi bir küçücük evdi,
Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi;
Güneşin batmasına yakın saatlerde
Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede.
Yaz, kış yeşil bir saksı ıtır pencerede;
Bahçende akasyalar açardı baharla.
Ne şirin komşumuzdun sen, Fahriye abla!
Önce upuzun, sonra kesik saçın vardı;
Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı.
İçini gıcıklardı bütün erkeklerin
Altın bileziklerle dolu bileklerin.
Açılırdı rüzgârda kısa eteklerin;
Açık saçık şarkılar söylerdin en fazla.
Ne çapkın komşumuzdun sen, Fahriye abla!
Gönül verdin derlerdi o delikanlıya,
En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya.
Bilmem şimdi hâlâ bu ilk kocanda mısın,
Hâlâ dağları karlı Erzincan'da mısın?
Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın;
Hâtırada kalan şey değişmez zamanla.
Ne vefalı komşumdun sen, Fahriye abla!
Ahmet Muhip DRANAS
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