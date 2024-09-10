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  4. Fahriye Evcen tatile doymadı cesurlaştıkça cesurlaştı! Son pozlarına yorum yağdı

Fahriye Evcen tatile doymadı cesurlaştıkça cesurlaştı! Son pozlarına yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.09.2024 13:33
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Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Fahriye Evcen'in cesur tarzına bakan bir daha baktı.

MYNET-"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2017 yılında dünyavine girmişti.

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift 2023 yılında da ikinci oğullları Kerem'i kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleri ile örnek gösterilen ünlü çiftten Fahriye Evcen şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu sene neredeyse tatile doymadı. Mayolu pozlarıyla beğeni toplayan Fahriye Evcen cesurlaştıkça cesurlaştı.

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Siyah sırt dekolteli mayosuyla peş peşe pozlar veren Fahriye Evcen'in karelerine beğeni yağdı.

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YORUM YAĞDI

Fahriye Evcen'in karelerine; 'Oyunculuğu ayrı güzel kendi ayrı güzel', 'cesurlaşmış sanki', 'mayolu poz vermeye doyamadı', 'yine harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Fahriye Evcen
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