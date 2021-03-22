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Fare kabloları kemirdi, çiftçinin traktörü yandı

22.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde farenin kemirdiği elektrik kablolarından çıkan yangın, çiftçinin hayallerini yaktı.

Fare kabloları kemirdi, çiftçinin traktörü yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde farenin kemirdiği elektrik kablolarından çıkan yangın, çiftçinin hayallerini yaktı. Farenin elektrik kablolarının arasına girip şase yaptırması sonucu çıkan yangında çiftçinin traktörü yandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahmutağa Mahallesi’nde çiftçi Murat S.’ye ait evin altında bulunan depoda, farenin elektrik kablolarının arasına girip kemirdiği kabloların şase yapmasına sonucu yangın çıktı.
Depoda çıkan yangında, içeride bulunan bir traktör ve çok sayıda zirai malzeme ile tarım ilaçlarının yandığı öğrenilirken, yangının neden olduğu zararın 50 bin lira olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan, gece saatlerinde başlayan yangının içerinin oksijensiz kalması ile kendiliğinden söndüğü öğrenildi.

Fare kabloları kemirdi, çiftçinin traktörü yandı

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