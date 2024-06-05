Fare zehri içip intihara kalkıştı! Tesadüf eseri oradan geçen doktor sayesinde hayata tutundu

Olay, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma giren A.E. fare zehri içti. İçtiği zehir sonrası yere düşerek hareketsiz kalan A.E.’yi gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.

TESADÜF ESERİ DOKTORA DENK GELDİ

Tesadüf eseri olay yerinden geçen eski Karaağaç Belediye Başkanı Doktor Özkan Yücel, fare zehri içtiği belirtilen vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından A.E. ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





