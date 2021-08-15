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  4. Fark eden 112'yi aradı! Aydın'da kahreden olay

Fark eden 112'yi aradı! Aydın'da kahreden olay

15.08.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde elektrik tellerine leylek takıldı. Yangına neden olay olay 112 ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içinde yangını kontrol altına aldı. Leyleğin, yaşanan olay sonucu telef olması ise bölgedekileri üzdü.

Fark eden 112'yi aradı! Aydın'da kahreden olay

Aydın'ın Efeler ilçesinde elektrik tellerine takılan leylek yangın çıkarttı. Yangın, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde gece saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, leyleğin elektrik tellerine takılması sonucu çıkan kıvılcımlar bölgede yangına neden oldu.

ALEVLERİ FARK EDEN 112'Yİ ARADI

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, akıma kapılan leylek ise telef oldu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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