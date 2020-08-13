Farkı bataryasında: Samsung Galaxy M21 Türkiye'de! İşte Samsung Galaxy M21'in özellikleri ve fiyatı

Samsung, amiral gemisi telefonlar üretirken bir yandan da giriş ve orta seviyede serilerine yeni ve farklı üyeler ekliyor. Bu üyelerden sonuncusu Samsung Galaxy M21. 6,4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan telefon yurt dışındaki satışlarının başlamasının ardından Türkiye'de satışa çıktı.

SAMSUNG GALAXY M21 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M21 özellikleri arasında yukarıda da bahsettiğimiz üzere 6,4 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekran var. Bu ekran Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ekranın altında ise Samsung üretimi Exynos 9611 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun en dikkat çeken noktalarından biri ise batarya. Zira, Galaxy M21'de tam 6.000 mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Bu batarya 15W hızlı şarj desteği ile birlikte daha kısa sürede dolabiliyor. Galaxy M21'in parmak izi okuyucusu ise maalesef ekranının altında değil. Bunun yerine Samsung, telefonun parmak izi okuyucusunu arka tarafa yerleştirmiş.

Galaxy M21'in kameraları ise günlük kullanım için yeterli gibi görünüyor. Telefonun arka tarafında 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP derinlik sensörü olmak üzere 3 arka kamera bulunuyor. Galaxy M21'in ön tarafında ise 20 MP çözünürlüğünde bir ön kamera var ve bu ön kamera damla çentiğin içinde yer almakta.

SAMSUNG GALAXY M21 FİYATI

Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzüyle gelen Samsung Galaxy M21'in fiyatı 2.999 TL olarak belirlendi. Galaxy M21 halihazırda birçok satış kanalı aracılığıyla satın alınabiliyor.

