Farkında olmayabilirsiniz! İlerlemiş kansere sahip herkes aynı dayanılmaz belirtiyi yaşadığını belirtti

Kanserin birçok türü belirti vermeden sinsice ilerleyerek tüm yaşamı etkisi altına alıyor. Görülen bazı belirtiler ise diğer hastalıklarla karıştırılarak göz ardı edilebiliyor. Ancak zaman geçtikçe artan kanser şikayetleri bu hastalığın dayanılmaz acılara sebep olamasına neden olabiliyor. Kanser üzerine yapılan çalışmalarda ileri evrelerde teşhis konulan çoğu hastanın aynı zayıflatıcı semptomu bildirdiği görülmüştür.

İLERLEMİŞ KANSERİ OLAN HERKESTE BU BELİRTİ GÖRÜLÜYOR

Amerikan Kanser Derneği kanserin en yaygın belirtisi hakkında şöyle açıklıyor: “Yorgunluk, yorgun olma ve işleri her zamanki hızınızda yapamama hissidir. Bu yorgunluk sizi fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak etkileyebilir." Bu belirtiden mustarip olan kanser hastaları genellikle, dinlenmeyle iyileşen, süregelen aşırı yorgunluk hissini tanımlarlar. Sağlık kuruluşu, "İlerlemiş kanseri olan hemen hemen herkeste bu belirti vardır" diye ekliyor.

TÜMÖRÜ KÜÇÜLTMEK İÇİN TEDAVİ UYGULANABİLİR

İlerlemiş kanser teşhis edildiğinde, tedavi ile etkili bir şekilde tedavi edilmesi veya kontrol altına alınması olası değildir. Bunun nedeni, tümörün yakındaki dokuyu, lenf düğümlerini ve vücudun diğer uzak kısımlarını işgal etmiş olmasıdır. Tümörü küçültmek için tedavi yine de uygulanabilir, ancak bazen doktorlar tedavinin risklerinin faydalarından daha ağır bastığına karar verir. İlerlemiş kanseri olan kişilerin, hastalığın erken evrelerindeki hastalara göre yorgunluk yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğu unutulmamalıdır.

YORGUNLUĞUN NEDENİ HORMON SEVİYELERİNİN BOZULMASI

Kanser hastalarında yorgunluğun ana nedeni, meme ve prostat kanseri gibi hastalıklarda sıklıkla görülen vücudun hormon seviyelerindeki bozulmalardır. Vücutta daha fazla sayıda kanser hücresi olduğunda, yorgunluk yemek yemenin ve aktivitenin azalmasına neden olabilir. Cancer Research UK şunları ekliyor: “Bazı kanserler sitokin adı verilen maddeler üretir. Sitokinler, vücutta bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir rol oynayan bir grup proteindir. Bunlar yorgunluğa neden olabilir.”

DAYANILMAZ BİR ZAYIFLIK OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Bir tıp dergisinde yayınlanan rapor, ölümcül kanserli hastalardaki yorgunluk tipini 'dayanılmaz bir zayıflık' olarak nitelendirdi. Rapor, palyatif bakım alan hastaların yüzde 57'sinde görülen "zayıflığın daha sık dayanılmaz semptom olduğunu" belirtiyor. Cleveland Clinic, kanser yorgunluğunu aniden ortaya çıkabileceği için "felç edici" olarak tanımlıyor. "Çoğu zaman kendinizi fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak yorgun hissediyorsunuz."

DAYANILMAZ AĞRILAR YAŞIYORLAR

Yayınlanan rapora göre, hastalar zayıflığın yanı sıra sıklıkla "dayanılmaz ağrı" bildirirler. Ölümcül hastalardaki ağrı, diğer problemlerin neden olduğu ağrıdan daha uzun sürme eğiliminde olduğundan, genellikle kronik olarak nitelendirilir. Kanser hastalarında, ağrı genellikle aşağıdakiler gibi birkaç başka komplikasyona yol açar: