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Aynı işverenin farklı şirketinde çalışan işçinin kıdem tazminatı hakkı var mı? Farklı şirkete geçirilen işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

12.10.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel sektörde ya da kamu alanında çalışıyor olmaları fark etmeden tüm çalışanların hakları devlet tarafından korunmaktadır. Birçok uygulama çalışanların haklarını savunur. Kıdem tazminatı uygulaması da işçilerin haklarını alabilmeleri için uygulanan bu durumlardan biridir. Devletin belirlediği çeşitli kuralları gerçekleştiren çalışanlar iş akitlerinin feshi halinde kıdem tazminatı hakkına sahip olurlar. Farklı şirkete geçirilen işçilerin de bu konuda sahip olduğu birçok hakkı bulunur.

Aynı işverenin farklı şirketinde çalışan işçinin kıdem tazminatı hakkı var mı? Farklı şirkete geçirilen işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Kıdem tazminatı alabilmek için kanunlar tarafından belirtilen gerekçeleri karşılama zorunluluğu vardır. İşten çıkartılan her çalışan kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.

Ancak o iş yerinde geçirdiği zaman ile doğru orantılı olarak kıdem tazminatı ödemesi yapılabilir. Evlilik, askerlik, emeklilik günü ya da prim sayısının dolması gibi sebepler ile iş akdini feshettirmek isteyen kişi de kıdem tazminatı alma hakkına sahip olur.

Farklı şirkete geçirilen işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışıyor olması fark etmeden bir çalışan aynı şirketin başka bir şubesine gönderilirse firma değişikliği tazminat hakkına sahip olmaz. Aynı grup şirketleri arasında nakilde kıdem tazminatı söz konusu değildir.

Tek bir vergi numarası ile, aynı işveren ismi ile farklı şubelere sahip bir firmada aynı kişiye ait şirketler arası personel transferi yapılabilir. Bu durum çalışanı mağdur etmeyeceği için tazminat yükümlülüğü de doğurmaz.

İşçi hangi durumlarda kıdem tazminatı alabilir?

Bir çalışan işvereni tarafından işten çıkartılıyorsa otomatik olarak kıdem tazminatı hakkına sahip olur. Eğer çalışan kendi isteği ile işten ayrılmak isterse de bazı kurallara uyarak kıdem tazminatı hakkını elde edebilir.

Emeklilik günü sayısı ya da prim günü doldurma, askerlik zamanı gelmesi, kadınlar için evlilik nedeniyle işten ayrılma sebepler kıdem tazminatı alma hakkını çalışana veren gerekçeler arasındadır.

İşçi kıdem tazminatı aldıktan sonra aynı iş yerinde çalışabilir mi?

Çalışanlar ayrıldıkları ya da çıkartıldıkları iş yerlerinden kıdem tazminatlarını aldıktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam edebilirler. Kanunlara göre bu durumda bir sakınca yoktur. Sosyal Sigortalar Kurumu'na yazılı olarak bildirme zorunluluğu da olmayan bir durumdur. İşveren ile çalışanın anlaşması ve kıdem tazminatı ödemesinin yapılmış olması yeterlidir.

İşçinin kıdem tazminatı almasının şartları nelerdir?

İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için şu şartlar yerine getirilmelidir:

  • İşçi sınıfına dahil olma.
  • Askerlik zamanı gelme.
  • Emeklilik hakkı kazanma.
  • Kadın çalışanlar için evlilik.
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