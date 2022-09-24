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Faroe Adaları nerede, yüzölçümü kaç? Faroe Adaları nüfusu ne kadar, para birimi ve resmi dili nedir?

24.09.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faroe Adaları ile Türkiye yarın Tórshavn'da Gundadalur Stadyumu spor sitesinde yer alan Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Milli maç için geri sayım sürerken çok sayıda vatandaş A Milli Takımımızın konuk olduğu ülkeye ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, Faroe Adaları nerede, yüzölçümü kaç? Faroe Adaları nüfusu ne kadar, para birimi ve resmi dili nedir?

Faroe Adaları nerede, yüzölçümü kaç? Faroe Adaları nüfusu ne kadar, para birimi ve resmi dili nedir?

Faroe Adaları Türkiye maçı için heyecan dorukta. Birçok kişi merakla beklenen karşılaşma öncesi A Milli Takımımızın konuk olduğu ülkeye ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Faroe Adaları nerede? İşte Faroe Adaları'nın nüfusu, resmi dili ve para birimi...

FAROE ADALARO NEREDE?

Kuzey Atlantik'te yer alan bir adalar birliğidir, başkenti Tórshavn'dır.

Faroe Adaları, Birleşik Krallık'ın 200 km kuzeybatısında, Norveç ile İzlanda'nın arasındadır.

Özerk bir ülke olan Faroe Adaları, Grönland ile beraber Danimarka Krallığının parçasıdır.

FAROE ADALARI NÜFUSU NE KADAR?

Faroe Adaları nüfusu 2020 sayımına göre 48 bin 865'tir.

FAROE ADALARI RESMİ DİLİ NEDİR?

Faroe Adaları'nın resmi dili Faroece'dir.

Ülkenin yüzde 91.7'sini Faroeliler oluşturmaktadır. Ülkede yüzde 5,8 Danimarkalı, yüzde 0,4 İzlandalı, yüzde Norveçli ve Polonyalı vardır.

FAROE ADALARI'NIN PARA BİRİMİ NEDİR?

Faroe Adaları'nın para birimi Faroe kronudur.

FAROE ADALARI HARİTADAKİ KONUMU

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FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Faroe Adaları
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Balina katillerinin ülkesi...

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