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Fas Başbakanı'ndan "Bahreyn'deki çalıştaya katılma konusunda bilgim yok" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:12 | Son Güncelleme

Fas Başbakanı'ndan "Bahreyn'deki çalıştaya katılma konusunda bilgim yok" açıklaması

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ülkesinin Bahreyn'in başkenti Manama'da bu ay düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayına katılıp katılmayacağı konusunda kendisinin bir bilgisi olmadığını söyledi.

Osmani, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Bahreyn'de gerçekleştirilecek ekonomi çalıştayına Fas'ın katılıp katılmayacağına ilişkin bir soru üzerine "Cenevre'den dün geldim ve bu konuda bir bilgim yok." dedi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita da cumartesi günü Rabat'ta ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile düzenlediği ortak basın toplantısında, söz konusu planla ilgili herhangi bir detaya vakıf olmadığını belirterek, ülkesinin bu plana ilişkin ayrıntıları öğrendikten sonra tutumunu açıklayacağını dile getirmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

- Filistin yönetiminden boykot çağrısı

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de dün Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Sadettin Osmani Fas Manama ekonomik çalıştayı

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