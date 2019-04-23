Fas İnsan Hakları Derneği, bir aydan uzun süredir cezaevinde açlık grevi yapan Rif Hareketi Üyesi Rabii el-Eblak'ın hayatının kurtarılması için hükümete çağrıda bulundu.

Dernek tarafından Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'ye gönderilen mektupta, Eblak'ın sağlığından hükümetin sorumlu olduğu belirtilerek başına kötü bir iş gelmeden acilen hastaneye nakledilmesi istendi.

Mektupta, cezaevinde bir ayı aşkın süredir açlık grevini sürdüren Eblak hakkında gelen tüm bilgilerin sağlık durumunun çok kötüye gittiğini gösterdiği ifade edildi.

Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi'nin de aralarında bulunduğu bazı Rif Hareketi yöneticileri tutuldukları hapishanelerde farklı zamanlarda başlattıkları açlık grevini sürdürüyor.

Kazablanka İstinaf Mahkemesinde 5 Nisan'da görülen davada, 2016-2017 dönemindeki gösterileri organize etmekle suçlanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi hakkında daha önce verilen 20'şer yıl hapis cezası onanmıştı.

Mahkeme, yargılanan diğer sanıkların her birini de 1 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Davada Rabii el-Eblak da 5 yıl hapse mahkum edilmişti.