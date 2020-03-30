Fas’ta koronavirüsü annesinden kapan bir bebek hayatını kaybetti

Bebeğin annesinin de ülkenin doğusunda bulunan Vecde'deki Üniversite Hastanesi'nde karantinaya alındığı ifade edildi.

26 kişinin hayatını kaybettiği Fas’ta, 479 vaka bulunuyor.

İLK BEBEK ÖLÜMÜ DEĞİL

Daha çok yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların ölümüne neden olan Kovid-19 nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde bir yaşından küçük bir bebek hayatını kaybetmişti.

İran'ın Rezevi Horasan Eyaletinde, Kovid-19 testi pozitif çıkan bebeğin durumunun iyiye gittiğini açıklanmıştı. İtaya’da Kovid-19 tespit edilen yeni doğan bir bebeğin iyileştiği belirtilmişti.

Fransa'da bilinen kronik bir hastalığı bulunmayan 16 yaşındaki bir çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

