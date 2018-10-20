Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak 'öğrenci andı' yazısı!

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Danıştay, madde madde "Andımız"ın neden kaldırılmaması gerektiğini anlattı ve "İddialar andın kaldırılmasını gerekli kılacak nitelikte görülmemiştir" diyerek son noktayı koydu.

Kararın ardından tartışmalar da beraberinde geldi. Hükümetteki ve AK Partili isimler bu karara tepki gösterirken; CHP, MHP ve İYİ Parti'den kararı destekleyen peş peşe açıklamalar geldi.

Danıştay'ın 'andımız'la ilgili kararını köşesine taşıyan Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Tartışmayı çok seven halkımızın şimdi yeniden nur topu gibi bir tartışma mevzuu oldu. 'Okunsun mu, yoksa yeniden mi kaldırılsın?' Ben bu konuda yıllar önce yazdığım noktadan zerre kıpırdamadım" diye yazdı.

"Nesiller boyu her sabah okuduğumuz bu metin ne işe yaradı?" diye soran Altaylı, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Türküm” diye başlardı ant.

Bunca bölücü, bunca Türklük düşmanı, bu metni okuyan nesiller arasından çıkmadı mı!