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Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak 'öğrenci andı' yazısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 07:35 | Son Güncelleme

Danıştay, 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Kararın ardından başlayan tartışmalara gazeteci Fatih Altaylı'da katıldı. Altaylı, 'andımız'ın kaldırılmasına destek vererek "Her sabah yalan söyleye söyleye büyümesin kimileri.Çalışkan, doğru, dürüst, vatanını seven nesiller yetiştirecek bir müfredat oluştursunlar daha iyi" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak 'öğrenci andı' yazısı!

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Danıştay, madde madde "Andımız"ın neden kaldırılmaması gerektiğini anlattı ve "İddialar andın kaldırılmasını gerekli kılacak nitelikte görülmemiştir" diyerek son noktayı koydu.

Kararın ardından tartışmalar da beraberinde geldi. Hükümetteki ve AK Partili isimler bu karara tepki gösterirken; CHP, MHP ve İYİ Parti'den kararı destekleyen peş peşe açıklamalar geldi.

Danıştay'ın 'andımız'la ilgili kararını köşesine taşıyan Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Tartışmayı çok seven halkımızın şimdi yeniden nur topu gibi bir tartışma mevzuu oldu. 'Okunsun mu, yoksa yeniden mi kaldırılsın?' Ben bu konuda yıllar önce yazdığım noktadan zerre kıpırdamadım" diye yazdı.

"Nesiller boyu her sabah okuduğumuz bu metin ne işe yaradı?" diye soran Altaylı, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Türküm” diye başlardı ant.

Bunca bölücü, bunca Türklük düşmanı, bu metni okuyan nesiller arasından çıkmadı mı!

Sonra “Doğruyum” diye devam ederdi.

Yüzünüzdeki acı tebessümü görür gibiyim. Eğer Andımız bir işe yarasaydı bunca yamukluk nereden çıktı diye en azından düşünürdük değil mi!

“Çalışkanım” diye gelirdi üçüncü kelime.

Buna hiç girmeyeyim daha iyi. Girersem çıkamam, başım da belaya girer.

Ne küçüklerimizi koruduk, ne büyüklerimizi saydık…

Yurdunu, milletini bırak canından çok olmayı, kılı kadar sevmeyen bir sürü zirzop çıktı bu metni okuyanlar arasından.

Hele sonradan eklenen Atatürklü bölüm…

Heykellerinden intikam alanların, ilkelerini yok etmek için uğraşanların, bırakın kurucusu olmayı; bir Gazi’ye, bir savaş kahramanına gösterilmesi gereken asgari saygıyı bile göstermeyen şerefsizlerin hepsi bu metni okuyarak bitirdi ilkokulu.

O yüzden bırakın kaldırsınlar.

Her sabah yalan söyleye söyleye büyümesin kimileri.

Çalışkan, doğru, dürüst, vatanını seven nesiller yetiştirecek bir müfredat oluştursunlar daha iyi.

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