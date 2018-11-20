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Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 10:59 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal'ın kaleme aldığı 'Ve kördüğümlerin çözülmesi...' başlıklı yazısında önerdiği 'Almanya modeli gibi televizyonları izlemenin bir ücreti olmalı' teklifine yanıt verdi. Altaylı, 'Elinin altındaki internet sitelerini hemen yarın, bu yazıyı okuduktan birkaç dakika sonra paralıya çevirebilir. Keza televizyon kanallarını da paralı hale getirebilir' dedi.

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

Fatih Altaylı, "Yatay mimari 50 kat mıdır" başlığıyla yayımlanan yazısında "Demirören Medya Grubu'nun en üst düzey profesyoneli Mehmet Soysal dostumuz medya içeriklerinin bedava olmasından şikayet etmiş. Doğru söylüyor, gerek internet, gerekse TV içerikleri bedava" ifadesini kullandı, "Paralı yapın engel mi var?" görüşünü dile getirdi.

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Sözlerine "Bu bir 'şart' ya da 'yasal zorunluluk' değil. Mehmet Bey bundan şikayetçi ise elinin altındaki internet sitelerini hemen yarın, bu yazıyı okuduktan birkaç dakika sonra paralıya çevirebilir. Keza televizyon kanallarını da 'paralı' hale getirebilir" diye devam eden Altaylı, şunları kaydetti:

— Mesela Kanal D'yi aylık belirli bir ücret, CNN Türk'ü belirli bir ücretle izletebilir. Hatta ikisini birden alana bir indirim bile yapabilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. Ancak sorun şu ki, bedava iken izlenme sıkıntısı çeken kanallara para ile izleyici bulmak daha da zor olabilir. Yine de Digitürk'ün sahibi Bein Medya'dan gelir paylaşımı istemek tüm kanalların hakkı. En kestirme yol da bu şimdilik.

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