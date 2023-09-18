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Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu

18.09.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Fatih Altaylı hakkında Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetva ve görüşle ilgili paylaşımındaki üslup ve ifadeler nedeniyle bir iddianame hazırlandı. Üslup ve ifadelerin, 'sövme' niteliğinde olduğu belirtilen iddianamede Altaylı hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis isteniyor.

Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanı ve üyelerine kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı hakkında "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanı ve 15 üyesinin mağdur olarak yer aldığı iddianamede Altaylı' nın sosyal medya hesabından 17 Şubat tarihinde mağdurlara yönelik "Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk'ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin" şeklindeki paylaşımı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Altaylı'nın savunmasında söz konusu sosyal medya paylaşımını kendisinin yaptığı, eylemin ifade özgürlüğü kapsamında olduğundan üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği aktarılan iddianamede, sanığın olay tarihinde ulusal çapta haber yapan televizyon ve gazetede yayınlar yapan tanınmış bir basın mensubu olarak, kamusal ilgi ve menfaat olan konularda yayın yapma haber verme, yazı yazman eleştirme, tepki gösterme, halkı bilgilendirme ve gerçeğe uygun yayınlar yapma gibi görevleri olduğunu kaydedildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve yerleşik yargı içtihatları ışığında sanığın görevini yerine getirirken basın hürriyeti kapsamında, yayın yapma, tepki ve eleştiri hakkının belirli sınırları olduğu hatırlatılan iddianamede, Altaylı'nın açıklamasının eleştiri sınırlarını aşarak olayın muhatabı olan mağdurlara yönelik alenen hakaret suçunu oluşturduğu ifade edildi.

4 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İddianamede şu tespitlere yer verildi:

"Somut olayda tanınmış bir gazeteci, basın mensubu ve yazar olarak sanığın Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetva ve görüş ile ilgili eleştirme ve tepki göstermesinde basın hürriyeti anlamında kamusal ilgi ve menfaat bulunduğu kabul edilse de, yapılan paylaşımın basının mesleki ve evrensel ilke, kural, değer ve standartlarına uygun olduğundan bahsedilemeyeceği, kullanılan üslup ve ifadelerin doğrudan doğruya mağdurlara sövme niteliğinde olduğu, mağdurların şeref, onur ve saygınlıklarını rencide edebilecek nitelikte olduğu anlaşılmaktadır."

Ankara 61. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Altaylı'nın "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: İHA

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Fatih Altaylı

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