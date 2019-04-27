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Fatih Camisi'nde icazet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

Hafızlık eğitimini tamamlayan 74 hafız için icazet merasimi düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Hafızlık eğitimini tamamlayan 74 hafızın icazet merasimi Fatih Camisi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Müftülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, programa İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Reis-ül Kurra Ahmet Aslanlar, Reis-ül Kurra Vekili Mustafa Demirkan, Prof. Dr. Fatih Çıtlak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, Fatih İlim ve Fazilete Hizmet Vakfı, Balat Hacı İsa Kur’an Kursu ve Beykoz Elmalı Kur'an Kursu'nda eğitimini tamamlayan hafızlar, Kur'an-ı Kerim okudu.

İstanbul Müftüsü Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın insanlara en büyük armağanı olduğunu belirtti.

Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'e karşı insanların en önemli görevlerinden birinin gönülden teslim olmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Onu okumak, öğrenmek, anlamak, yaşamak ve yaşatmak inananlar için en önemli vazifeler cümlesindendir. Kur'an-ı Kerim'in tamamını hıfzederek öğrenmek, hamil-i Kur’an olmak, ümmetin eşrafından, en değerlilerinden olmak demektir. Hafız olan bu kardeşlerimiz, Kur'an deryasının kenarına gelmişlerdir. Kur’an deryasından derleyecekleri zinetler ve güzelliklerle hem kendilerine hem ümmete ömürleri boyunca hediyeler, atiyeler sunacaklar ve inşallah milletimiz için ardından gidilecek insanlar olacaklardır. Duamız ve niyazımız bu hafız kardeşlerimizin hamil-i Kur’an olduktan sonra alim-i Kur’an olmalarıdır. Daha sonra öğrendikleri Kur’an bilgisini hayata taşımaları, amil-i Kur’an olmaları ve Kur'an ahlakıyla ahlaklanmalarıdır. Nihayet her birinin hayatları boyunca dai-i Kur’an olmalarıdır. Kur’an davetçisi olmaları, insanları Kur’an’a çağırarak insanı bu dünyada capcanlı dipdiri kılan özelliğiyle buluşturmalarıdır.''

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Dinç ise Türkiye'de 30 bin Kur'an Kursu'nda ve bin 600 yatılı kursta 80 bin gencin hafızlık için eğitim aldığını aktardı.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin de ''Peygamberimiz bir hadislerinde 'Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir.' buyuruyor. Kur’an-ı Kerim’i gönüllerine nakşeden 74 hafızımızın kemiyetini icra ediyoruz. Kur’an-ı Kerim’i i ezberleyen ve onlara öğreten hocalarımız en hayırlılar sınıfından olmuşlardır. Bu yavrularımızı, onları yetiştiren hocaları ve bu yavrularımızı bu müesseselere gönderen anne, babalarını tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Program, Reis-ül Kurra Ahmet Arslanlar'ın duası ve hafızlara hediye verilmesiyle tamamlandı.

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