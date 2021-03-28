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Fatih Erbakan'dan 1994-95 yılı vurgusu: Tekrar yaşamayı nasip etsin

28.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Allah, 1994 ile 1995 şahlanışını, daha da büyük şahlanışları tekraren yaşamayı nasip etsin” dedi.

Fatih Erbakan'dan 1994-95 yılı vurgusu: Tekrar yaşamayı nasip etsin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde partisinin ilçe kongresine katıldı. Erbakan’a Elazığ ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sacit Günbey ve MKYK üyeleri eşlik etti.

"NE KADAR ŞÜKRETSEK AZDIR"

Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Kuru kalabalık olarak değil, gözleri heyecandan ve aşktan parlayan sadık, samimi milli görüşçüler olarak salonu dolduran hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tüm Karakoçanlıları, tüm Elazığlıları bağrıma basıyorum. Allah, Karakoçan’ın Elazığ’ın, bütün ülkemizin ve milletimizin kurtuluşuna vesile olacak çalışmalar eylesin. Ne kadar şükretsek azdır. Merhum Erbakan hocamıza Allah gani gani rahmet eylesin. İşte bugünlerden şimdiki döneme geldik ve o dönemde ekilen tohumların bereketi, o muazzam manevi miras sayesinde Erbakan hocamızın, Milli Görüş’ün, davamızın bereketi sayesinde bugün salonlara sığmayan Yeniden Refah Partisi’ni görüyoruz. Erbakan hocamızın yolunda, ona layık dava erleri olarak bu sancağı, bu kutlu davayı yüz akıyla temsil etmeyi Allah bizlere nasip etsin. Elazığ, aynen birinci 40 yılda olduğu gibi ikinci 40 yılda da hünkar mahfili olacağını açık bir şekilde gösterdi. 1994 ile 1995 şahlanışını daha da büyük şahlanışları tekraren yaşamayı nasip etsin. Yeni dönemde ikinci 40 yılda aynı hamleleri, aynı atılımları Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş ruhuyla yeniden gerçekleştirecek” diye konuştu. (İHA)

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