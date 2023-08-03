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Fatih Erbakan'dan emekli maaşı çıkışı! "Mağdur durumdalar, yılbaşına kadar beklenmemeli"

03.08.2023 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında giren Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan emeklilerle ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Emekliler için yılbaşına kadar beklenmemesi gerektiğini söyleyen Erbakan, "Emeklilerimizin yılbaşını bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de mağdur durumdadırlar. Avrupa'yla kıyaslandığında aradaki uçuk fark net bir şekilde ortada. Yılbaşına kadar beklenmemeli, gereğinin yarından tezi yok bir an evvel yerine getirilmesi gerekiyor" dedi.

Fatih Erbakan'dan emekli maaşı çıkışı! "Mağdur durumdalar, yılbaşına kadar beklenmemeli"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Muğla İl Başkanlığı'nın 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Atatürk Spor Salonu'nda tek liste ile gidilen kongrede iş insanı Yılmaz Elçin başkanlığa seçildi. Elçin, "Bizler, bu yola hiçbir zafere çirkin yollardan çıkılmayacağının, varılmayacağının bilinciyle çıktık ve bu bilinçle, aynı azimle zafere varmak için çabalıyoruz. Muğla'da istenen sonucu elde edemesek de Necmettin Erbakan hocamızın dediği gibi, 'Emekle kazanılan bir oy emeksiz kazanılan bin oydan daha hayırlıdır' bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

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'EMEKLİLERİMİZ İÇİN YILBAŞINA KADAR BEKLENMEMELİ'

Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, enflasyon canavarının, hayat pahalılığının ve faturaların yılbaşını beklemediğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, emeklilerimizin mağduriyetlere dikkat çekerek gerekenin yılbaşı itibariyle yapılacağını söyledi. Emeklilerimizin yılbaşını bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de mağdur durumdadırlar. Avrupa'yla kıyaslandığında aradaki uçuk fark net bir şekilde ortada. Emeklimizin durumu neden Avrupa'nın bu kadar altında? Faturalar hayat pahalılığı, enflasyon yılbaşını beklemiyor. Biz en başından beri emeklilerimize de mutlaka seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade ettik. Ömrünü ülkesine, insanına hizmet için adamış olan emeklilerimize haksızlık edilmemesi gerektiğini defalarca ifade ettik. Ne yazık ki bu konudaki adımlar yılbaşına kalmış durumdadır. Muğla'dan her zaman yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli. Gereğinin yarından tezi yok bir an evvel yerine getirilmesi gerekiyor" dedi.

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'KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ İÇİN ADIMLAR ATILMALI'

Kademeli emeklilik düzenlemesi konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi için gereken adımların bir an evvel atılması gerekiyor. Maaş zamları vatandaşın eline geçmeden erimiş, buhar olmuş, gitmiş. Özellikle akaryakıtın ÖTV'sine yapılan artışlar. Bir ülkede akaryakıt, enerji fiyatı arttığı zaman bütün maliyetler artar. Neden? Üretimin ve nakliyenin maliyeti artar. Dolar için. Bu da bütün ürünlerin fiyatlarına yansıdı. Yeniden Refah Partisi olarak ifade ettiğimiz gibi borç, faiz, zam, vergi ekonomisi uygulamalarından bir an evvel vazgeçilmelidir. Cumhur İttifakı'na girerken AK Parti ile yapmış olduğumuz mutabakatta da bu gerçekleri birer birer vurgu yaptık. Bu adımların atılması gerektiğini söyledik. Kamuda tasarruf tedbirleri sıkılaştırılmalı ve israf ortadan kaldırılmalıdır."

Öte yandan kongrede Muğla İl Karması Kız Hokey Takımı sporcuları tarafından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a forma hediye edildi. (DHA)

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Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan

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