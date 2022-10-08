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Fatih Erbakan'dan Yunanistan ve ABD'ye sert sözler! "İncirlik Üssü'nü kapatalım"

08.10.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Karabük Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ege'de artan gerilime ilişkin konuşan Erbakan, Yunanistan'ın maşa olarak kullanıldığını ve Türkiye’nin etrafının çembere alındığını söyledi. Erbakan ayrıca, ABD'ye rest çekilmesi gerektiğini savunarak, "Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kapatalım, Malatya’daki Kürecik Radar Üssü'nü kapatalım." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan'dan Yunanistan ve ABD'ye sert sözler! "İncirlik Üssü'nü kapatalım"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yunanistan’ın maşa olarak kullanıldığını, Türkiye’nin etrafının çembere alındığını belirterek, “NATO üyesi Yunanistan’a savaş mı açalım? Hayır. Asıl bunların da arkasındaki güç olan Amerika’ya bir rest çekelim. Amerika’nın İncirlik Üssü'nü kapatalım, Malatya’daki Kürecik Radar Üssü'nü kapatalım" dedi.

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KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE TEPKİ: MANİDAR GELDİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Karabük Kongresi'ne katılmak için kente geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan Erbakan, "CHP’nin tam da seçim arifesinde böyle bir şey yapması çok da manidar geldi bize. Yıllarca başörtüsüne karşı duruşu belli olan bir parti; Anayasa Mahkemesi'ne kadar başvurdu başörtüsü yasağı devam etsin, diye. Kamusal alanda, okullarda başörtüsü olmasın, diye mücadele etti şimdi birdenbire böyle bir şey yapması, biraz seçime yönelik bir hareket gibi geldi. Sadece başörtüsüyle de mesele bitmiyor. LGBT savunuculuğu, İstanbul Sözleşmesi savunuculuğu, 'din dersi zorunlu ders olmaktan çıkarılsın' ısrarı ve bununla beraber birçok konuda, '5-6 yaşında çocuklara Kur'an öğretmek çağdışılıktır, Taliban zihniyetidir’ diyordu. Bu gibi durumlar da ortadayken bunlardan da vazgeçecek mi? Bu soruları o zamanda sorduk ama herhangi bir cevap alamadık" dedi.

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"TÜRKİYE’NİN ETRAFININ ÇEMBERE ALINMASI SÖZ KONUSU"

ABD'nin Yunanistan’ı maşa olarak kullandığını ve Türkiye’nin etrafının çembere alındığını söyleyen Erbakan, "Adalar silahlandırılıyor. En son Midilli ve Sisam’a zırhlı araçlar çıkarıldı. Tabi burada Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi Yunanistan’ın arkasındaki güç belli. Amerika’dan güç alıyor. Orada Amerika Yunanistan’ın güneyden kuzeye kadar Dedeağaç’a kadar çok sayıda askeri üs kurdu. Dedeağaç’a adeta bir ordu, zırhlı araçlar konuşlandırdı. Güneyde, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne silah ambargosu devam ediyor ama Rum kesimine silah ambargosu tek taraflı kalkıyor ve Yunanistan, Rum kesimi ve Amerika ortak savaş tatbikatı yapıyor. Yunanistan’ın maşa olarak kullanılması, Türkiye’nin etrafının çembere alınması söz konusu. Bu konuda tedbirli ve uyanık olunması lazım" diye konuştu.

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"İNCİRLİK ÜSSÜ VE KÜRECİK RADAR ÜSSÜ'NÜ KAPATALIM"

ABD'ye rest çekilmesi gerektiğini savunan Fatih Erbakan, "NATO üyesi Yunanistan’a savaş mı açalım? Hayır. Biz diyoruz ki asıl bunlarında arkasındaki güç olan Amerika’ya bir rest çekelim. Amerika’nın İncirlik Üssü'nü kapatalım, Malatya’daki Kürecik Radar Üssü'nü kapatalım. Amerika’nın göz bebeği İsrail’i korusun, diye Malatya’ya radar üssü kurmuşlar. Bunları kapatalım, böylece biz de Amerika’ya bir yaptırım uygulamış olalım. 'Ege’den Akdeniz’den elini çek, Yunanistan’a arka çıkmayı bırak, bu tatbikatlara son ver' diyebilmek içinde böyle bir adım atılması lazım. En azından bunu yapmak gerekir" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İncirlik Üssü Fatih Erbakan

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