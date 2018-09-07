Fatih Portakal'dan bakana dikkat çeken 'şarbon' sorusu! 'Vahim'

İstanbul'da çok sayıda kişi şarbon şüphesiyle hastanelere başvurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 28 kişi şarbon şüphesiyle hastanelere başvurdu. 22'sinin tetkikleri pozitif çıktı" dedi.
'VAHİM'
Şarbon haberleri ile ilgili bir yorum da ünlü haber spikeri Fatih Portakal'dan geldi. Portakal, sosyal medya üzerinden Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'yi etiketleyerek şu soruyu sordu;
Soru: Türkiye'deki şarbon vakaaları ve tehlikesi bilinen ve tahmin edilen boyutların çok çok üstünde ve ciddi bir durumda mıdır? Önemli bir veterinerin (ismi bende saklı) yazdıkları öyle olduğu yönünde ve vahim
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