HABER

Fatih Portakal'dan bakana dikkat çeken 'şarbon' sorusu! 'Vahim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 14:08 | Son Güncelleme

FOX Tv haber spikeri Fatih Portakal Twitter üzerinde Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye dikkat çeken bir soru sordu. Portakal, "Türkiye'deki şarbon vakaaları ve tehlikesi bilinen ve tahmin edilen boyutların çok çok üstünde ve ciddi bir durumda mıdır?" ifadelerini kullandı

Fatih Portakal'dan bakana dikkat çeken 'şarbon' sorusu! 'Vahim'

İstanbul'da çok sayıda kişi şarbon şüphesiyle hastanelere başvurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 28 kişi şarbon şüphesiyle hastanelere başvurdu. 22'sinin tetkikleri pozitif çıktı" dedi.

'VAHİM'

Şarbon haberleri ile ilgili bir yorum da ünlü haber spikeri Fatih Portakal'dan geldi. Portakal, sosyal medya üzerinden Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'yi etiketleyerek şu soruyu sordu;

Soru: Türkiye'deki şarbon vakaaları ve tehlikesi bilinen ve tahmin edilen boyutların çok çok üstünde ve ciddi bir durumda mıdır? Önemli bir veterinerin (ismi bende saklı) yazdıkları öyle olduğu yönünde ve vahim

ss


PARTNER5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın
Bakan Akar, Pakistan Savunma ve Şehitler Günü resepsiyonuna katıldıBakan Akar, Pakistan Savunma ve Şehitler Günü resepsiyonuna katıldı
Sel mağdurlarından, ıslahın yarım bırakılmasına tepkiSel mağdurlarından, ıslahın yarım bırakılmasına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal şarbon Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğiz

İçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğiz

Türkiye'nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli oldu (Şaban Dişli kimdir?)

Türkiye'nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli oldu (Şaban Dişli kimdir?)

Pet şişe başına İstanbulkart'a kaç lira yüklenecek? Açıklama geldi

Pet şişe başına İstanbulkart'a kaç lira yüklenecek? Açıklama geldi

CHP'li belediyeye haciz şoku! Makam aracına 'yakalama' kararı

CHP'li belediyeye haciz şoku! Makam aracına 'yakalama' kararı

Mehmet Besimoğlu böyle itiraf etti: 5 yıl boyunca casusluk yaptım

Mehmet Besimoğlu böyle itiraf etti: 5 yıl boyunca casusluk yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.