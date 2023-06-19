Fatih Portakal'dan CHP'li Faik Öztrak'ın yerel seçimle ilgili sözlerine tepki: İnsanları uyutuyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalara, Fatih Portakal Sözcü TV'deki canlı yayında tepki gösterdi. Öztrak ve CHP yönetimini eleştiren Portakal, "Faik Öztrak'ın tarihe geçecek bir sözü var. 'Önümüzdeki yerel seçimler Erdoğan hükümetinden kurtulmak için önemli bir fırsattır. Seçimlerde onları uğratacağımız büyük hezimet bunun önünü açacaktır.' Hangi dünyada yaşıyor Faik Bey çok merak ediyorum." dedi.

"HAYALİN DE ÖTESİNDE"

Fatih Portakal şu ifadeleri kullandı:

"Bu nasıl bir özgüvendir. Hem seçim kaybediyorsunuz hem özür de dilemiyorsunuz. İnsanlara tamamen bir palavra, hayal satıyor. Hayalin de ötesinde. Nasıl yapacaksınız bunu yol haritası var mı sizde? Yalan kocaman bir yalan. İnsanları uyutuyorlar sadece. Bunu söylediğim

zaman da bana kızıyorlar. Ben zekamla niye dalga geçireyim. Faik Bey zekamla neden dalga geçsin? Ben olsam Kılıçdaroğlu'nun yerinde

bu kişiyi de görevden alırım."