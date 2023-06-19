HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Fatih Portakal'dan CHP'li Faik Öztrak'ın yerel seçimle ilgili sözlerine tepki: İnsanları uyutuyorlar

Fatih Portakal'dan CHP'li Faik Öztrak'ın yerel seçimle ilgili sözlerine tepki: İnsanları uyutuyorlar

19.06.2023 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'deki haber bülteninde CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Portakal son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın yerel seçimlerle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Portakal, "Hangi dünyada yaşıyor Faik Bey çok merak ediyorum. Bu nasıl bir özgüvendir. Hem seçim kaybediyorsunuz hem özür de dilemiyorsunuz. İnsanlara tamamen bir palavra, hayal satıyor. Kocaman bir yalan. İnsanları uyutuyorlar sadece." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'dan CHP'li Faik Öztrak'ın yerel seçimle ilgili sözlerine tepki: İnsanları uyutuyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalara, Fatih Portakal Sözcü TV'deki canlı yayında tepki gösterdi. Öztrak ve CHP yönetimini eleştiren Portakal, "Faik Öztrak'ın tarihe geçecek bir sözü var. 'Önümüzdeki yerel seçimler Erdoğan hükümetinden kurtulmak için önemli bir fırsattır. Seçimlerde onları uğratacağımız büyük hezimet bunun önünü açacaktır.' Hangi dünyada yaşıyor Faik Bey çok merak ediyorum." dedi.

portakal2

"HAYALİN DE ÖTESİNDE"

Fatih Portakal şu ifadeleri kullandı:
"Bu nasıl bir özgüvendir. Hem seçim kaybediyorsunuz hem özür de dilemiyorsunuz. İnsanlara tamamen bir palavra, hayal satıyor. Hayalin de ötesinde. Nasıl yapacaksınız bunu yol haritası var mı sizde? Yalan kocaman bir yalan. İnsanları uyutuyorlar sadece. Bunu söylediğim
zaman da bana kızıyorlar. Ben zekamla niye dalga geçireyim. Faik Bey zekamla neden dalga geçsin? Ben olsam Kılıçdaroğlu'nun yerinde
bu kişiyi de görevden alırım."

Zehir zemberek sözler: "Ayıptır! Özür dilemeniz gerekiyor" Zehir zemberek sözler: "Ayıptır! Özür dilemeniz gerekiyor"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes onlarda beklerken sürpriz hamle gelebilir! Herkes onlarda beklerken sürpriz hamle gelebilir!
Bakan Koca duyurdu: Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı!Bakan Koca duyurdu: Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı!
Türkiye'de kaydedildi! 16 dakikada tam 85 tane...Türkiye'de kaydedildi! 16 dakikada tam 85 tane...
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Faik Öztrak CHP

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi... Herkes yeni asgari ücret zammını merak ederken kritik açıklama geldi! 2. toplantı bitti, '500 dolar' yanıtı...

SON DAKİKA: Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi... Herkes yeni asgari ücret zammını merak ederken kritik açıklama geldi! 2. toplantı bitti, '500 dolar' yanıtı...

'Asgari ücret' toplantısında tansiyon yükseldi! "Yeter lan, gelme bir daha"

'Asgari ücret' toplantısında tansiyon yükseldi! "Yeter lan, gelme bir daha"

Yol ortasında katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Yol ortasında katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa' çıkışı! "Bunu ilk kez duyacaksınız"

Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa' çıkışı! "Bunu ilk kez duyacaksınız"

Liseli kız intihar etmek istedi, anlattıkları dehşete düşürdü

Liseli kız intihar etmek istedi, anlattıkları dehşete düşürdü

AYM'den HDP kararı!

AYM'den HDP kararı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.