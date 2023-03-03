HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Meral Akşener açıklaması! 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismi izni alınmadan kullanılmış'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Meral Akşener açıklaması! 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismi izni alınmadan kullanılmış'

03.03.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masanın son toplantısının ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yapmış olduğu açıklamalar siyaset gündemini değiştirdi. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmemesi, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu göreve çağırmasının ardından açıklamalarda bulunan Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismi izni alınmadan kullanılmış." ifadelerine yer verdi.

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Meral Akşener açıklaması! 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismi izni alınmadan kullanılmış'

Türkiye, altılı masanın adayının kim olacağını merak ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den kritik bir hamle geldi. Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısının ardından siyaset gündemini altüst eden açıklamalarda bulundu. Ne kumar ne de noter masasında olmayacaklarını söyleyen Akşener, masaya aday olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini sunduklarını söyledi.

İlginizi Çekebilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Yavaş'la kritik görüşme

CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Yavaş'la kritik görüşme

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altılı masa sözleri yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altılı masa sözleri yeniden gündem oldu

 Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Meral Akşener açıklaması!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Meral Akşener açıklaması!

Akşener'in açıklamaları Türkiye'nin gündemini bir anda değiştirirken, konuyla ilgili gazeteci Fatih Portakal'dan da üst üste tweet'ler geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Sondan başlayayım; Meral Akşener'in göreve davet ettiği CHP'li Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun izni alınmadan ismi kullanılmış. Öğrendiğim bu yönde. İkincisi ilerleyen saatlerde CHP’li 11 belediye başkanından ortak bir açıklama sürpriz olmaz.

'İNSANLARIN UMUTLARIYLA OYNADI'

Ve İYİ Parti liderinin siyaseti alaşağı eden tarihi açıklaması… Siyasi bir tercihte bulundu Meral Akşener tam da son virajda. Olmasa iyiydi, çünkü insanların umutlarıyla oynadı. Masayı devirdi. Kanımca masaya dayatan isim de kendi oldu. Değerlendirilecektir.

Geleyim önemsediğim konuya. Başka bir partinin hatta adaylığı hemen hemen belli olmuş CHP liderinin partisinden iki ismin Meral Akşener tarafından telaffuz edilmesi, siyasi nezaketsizliğin ötesinde siyasi dalevere…

'DEĞİŞİM MUTLAKA ŞART'

Siyasetin bugün itibarıyla Brütüs'ünün Meral Akşener olduğunu düşünüyorum. İYİ Parti lideri kendini aday olarak sunmayarak da kanımca siyasetteki cesaretsizliğini gösterdi. 3 ay sonra yaşayıp göreceğiz. Ya bu hamlesiyle başarı gösteren bir Akşener olacak ya da siyasetin derin çöplüğüne gönderilmiş bir Meral Akşener. Zaman gösterecek. Son sözüm de şu: bugünkü yönetim zihniyetin mutlaka değişmesi gerekiyor. Güç de olsa olacaktır. Çünkü değişim mutlaka şart."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'sofra' yanıtıİYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'sofra' yanıtı
Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır hakkında 'dokunulmazlık' kararıLütfü Türkkan ve Mahir Başarır hakkında 'dokunulmazlık' kararı
23 kadını 2 aydır bir odada zorla tutmuşlar! 23 kadını 2 aydır bir odada zorla tutmuşlar!
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu fatih portakal Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altılı masa sözleri yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altılı masa sözleri yeniden gündem oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Akşener'in açıklaması kızdırdı! "Halka en ufak..."

Akşener'in açıklaması kızdırdı! "Halka en ufak..."

Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"

Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"

Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in sözlerine ilk yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in sözlerine ilk yanıt!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.