Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Meral Akşener açıklaması! 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismi izni alınmadan kullanılmış'

Türkiye, altılı masanın adayının kim olacağını merak ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den kritik bir hamle geldi. Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısının ardından siyaset gündemini altüst eden açıklamalarda bulundu. Ne kumar ne de noter masasında olmayacaklarını söyleyen Akşener, masaya aday olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini sunduklarını söyledi.

Akşener'in açıklamaları Türkiye'nin gündemini bir anda değiştirirken, konuyla ilgili gazeteci Fatih Portakal'dan da üst üste tweet'ler geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Sondan başlayayım; Meral Akşener'in göreve davet ettiği CHP'li Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun izni alınmadan ismi kullanılmış. Öğrendiğim bu yönde. İkincisi ilerleyen saatlerde CHP’li 11 belediye başkanından ortak bir açıklama sürpriz olmaz.

'İNSANLARIN UMUTLARIYLA OYNADI'

Ve İYİ Parti liderinin siyaseti alaşağı eden tarihi açıklaması… Siyasi bir tercihte bulundu Meral Akşener tam da son virajda. Olmasa iyiydi, çünkü insanların umutlarıyla oynadı. Masayı devirdi. Kanımca masaya dayatan isim de kendi oldu. Değerlendirilecektir.

Geleyim önemsediğim konuya. Başka bir partinin hatta adaylığı hemen hemen belli olmuş CHP liderinin partisinden iki ismin Meral Akşener tarafından telaffuz edilmesi, siyasi nezaketsizliğin ötesinde siyasi dalevere…

'DEĞİŞİM MUTLAKA ŞART'

Siyasetin bugün itibarıyla Brütüs'ünün Meral Akşener olduğunu düşünüyorum. İYİ Parti lideri kendini aday olarak sunmayarak da kanımca siyasetteki cesaretsizliğini gösterdi. 3 ay sonra yaşayıp göreceğiz. Ya bu hamlesiyle başarı gösteren bir Akşener olacak ya da siyasetin derin çöplüğüne gönderilmiş bir Meral Akşener. Zaman gösterecek. Son sözüm de şu: bugünkü yönetim zihniyetin mutlaka değişmesi gerekiyor. Güç de olsa olacaktır. Çünkü değişim mutlaka şart."

1- Sondan başlayayim; @meral_aksener in goreve davet ettiği @herkesicinCHP li @mansuryavas06 ve @ekrem_imamoglu nun izni alınmadan ismi kullanılmış. Öğrendiğim bu yönde… İkincisi ilerleyen saatlerde CHP’li 11 belediye başkanından ortak bir açıklama sürpriz olmaz+++ — fatih portakal (@fatihportakal) March 3, 2023



