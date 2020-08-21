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Fatih Portakal'dan 'doğalgaz' sorusu: Cebimiz biraz olsun bugünden itibaren rahatlayacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 20:44 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz keşfi gerçekleştirildiğini açıklaması üzerine bir paylaşımda bulundu.

Fatih Portakal'dan 'doğalgaz' sorusu: Cebimiz biraz olsun bugünden itibaren rahatlayacak mı?

Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunu açıklamadan 2 gün önce "büyük bir müjde" vereceğini duyuran Erdoğan, bugün 'Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdik' ifadelerini kullandı.

"DOĞALGAZ UCUZLAYACAK MI?"

Twitter hesabından paylaşım yapan gazeteci Fatih Portakal, Karadeniz'de doğalgaz bulunmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlı olsun. Şimdi kullandığımız doğalgaz ucuzlayacak mı? Cebimiz biraz olsun bugünden itibaren rahatlayacak mı? Ucuzlamanın yurttaş olarak müjdesini ne zaman duyacağız?"

portakal

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