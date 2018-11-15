Fatih Portakal'dan Erdoğan-Gökçek gizli görüşmesiyle ilgili flaş yorum!

Bugün Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun 'Buzlar eridi Erdoğan, Gökçek ile görüştü' başlıklı yazısında gündeme getirdiği iddia büyük yankı uyandırdı. Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere aylar kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bir hafta önce gizlice buluştuğunu öne süren Uğuroğlu'nun iddiasına sosyal medyadan da çok sayıda yorum geldi.

FATİH PORTAKAL'DAN ÇOK KONUŞULACAK GÖKÇEK PAYLAŞIMI

Bu yorumlardan biri de FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan gelirken, son günlerin çok konuşulan ismi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstermisin @tcbestepe Ankara büyükşehir için tekrar @06melihgokcek ‘in kapısını çalsın! Olur mu olur. Böyle bir durum gerçekleşse ne gülerim ama!' ifadesini kullandı.

İşte Fatih Portakal'ın o Twitter mesajı;

ERDOĞAN - GÖKÇEK GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü "Buzlar eridi Erdoğan, Gökçek ile görüştü" başlıklı yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin önemli bir iddiayı yazdı. Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Melih Gökçek'in bir hafta önce gizlice buluştuğunu öne sürdü.