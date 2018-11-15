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Fatih Portakal'dan Erdoğan-Gökçek gizli görüşmesiyle ilgili flaş yorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 15:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile gizlice görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düşerken, FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan görüşme hakkında dikkat çeken bir yorum geldi.

Fatih Portakal'dan Erdoğan-Gökçek gizli görüşmesiyle ilgili flaş yorum!

Bugün Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun 'Buzlar eridi Erdoğan, Gökçek ile görüştü' başlıklı yazısında gündeme getirdiği iddia büyük yankı uyandırdı. Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere aylar kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bir hafta önce gizlice buluştuğunu öne süren Uğuroğlu'nun iddiasına sosyal medyadan da çok sayıda yorum geldi.

FATİH PORTAKAL'DAN ÇOK KONUŞULACAK GÖKÇEK PAYLAŞIMI

Bu yorumlardan biri de FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan gelirken, son günlerin çok konuşulan ismi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstermisin @tcbestepe Ankara büyükşehir için tekrar @06melihgokcek ‘in kapısını çalsın! Olur mu olur. Böyle bir durum gerçekleşse ne gülerim ama!' ifadesini kullandı.

İşte Fatih Portakal'ın o Twitter mesajı;

fatih-portakal-twitter-gokcek-erdogan-iddiasi-yorum

ERDOĞAN - GÖKÇEK GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü "Buzlar eridi Erdoğan, Gökçek ile görüştü" başlıklı yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin önemli bir iddiayı yazdı. Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Melih Gökçek'in bir hafta önce gizlice buluştuğunu öne sürdü.

Yerel seçime yönelik yapılan son seçim anketi sonuçlarında Mehmet Özhaseki isminin değil Gökçek isminin öne çıktığını belirten Uğuroğlu, "AKP’nin de Erdoğan’ın yaptırdığı anketlerde Özhaseki değil Melih Gökçek en çok oyu alıyordu" bilgisini paylaştı. Uğuroğlu'na göre Gökçek-Erdoğan buluşmasının arkasında bu buluşma var.

Erdoğan ile Gökçek'in bir hafta önce gizli bir buluşma gerçekleştirdiğini öne süren Uğuroğlu, "Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen Çankaya Köşküne davet etti Melih Gökçek’i. Çünkü bu görüşmenin tamamen gizli kalması gerektiğini istedi Erdoğan" diye yazdı. Uğuroğlu görüşmeye ilişkin şu iddiaları köşesine taşıdı:

"Gökçek’in görüşmenin başında Erdoğan’a AKP’nin neferi olduğunu, başka hiçbir partiden aday olmayacağı gibi AKP’den de ayrılmayacağını vurguladı.

Devlet Bahçeli ile görüşmediğini ve kendisine MHP’den resmi bir teklif de gelmediğini vurgulayan Melih Gökçek’in, “Sayın Cumhurbaşkanım siz her ne kadar yerel seçimde AKP ile MHP ittifakına gerek duymuyorsunuz ama benim yaptırdığım anketler ve gözlemlerim bu ittifakın çok yararlı olacağını gösteriyor” dediğini öğrendim.

Görevden süresini tamamlayamadan hiçbir gerekçe gösterilmeden alınması nedeniyle Erdoğan’a bir yıldır kırgın olan Gökçek ile Erdoğan’ın buluşmasının en önemli sonucu şudur: Melih Gökçek AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmeye çok yakın."

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bu mortakallar herseye burnunun sokuyor bestepeyımı gözetlıyosun ajan ...
Portakal devri bitiyor gelsin greyfurtlar :))
BU GÖKÇEK KADAR CAHİL,KÜLTÜRSÜZ BİR ADAMI DESTEKLEYEN VARSA,ZATEN ONLARDA CAR CAHİL TAKIMIDIR.MARMARA DEPREMİNİ ABD FETÖ BİRLİKTE YAPACAK DİYEN ADAMI CİDDİYE ALMAK.DELİYLE KONUŞMAKLA EŞ DEĞERDİR.
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