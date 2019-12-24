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Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul'la ilgili çok konuşulacak ABD iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 12:14 | Son Güncelleme

Gazeteci Fatih Portakal,Kanal İstanbul projesiyle ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Portakal, proje ile ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak istendiğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kanal İstanbul'la ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Siyasi boyutuyla Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul'la ilgili çok konuşulacak ABD iddiası!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, hükümet ile muhalefet arasında gerginliğe neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Portakal, "Kanal İstanbul'un yapılmak istenme nedeni bana göre, ne ihtiyaçtan, ne ticari bir gereksinimden. Parasal rant da ilk sırada değil. Bana göre ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak. Gizli ajandanın bu olduğunu düşünüyorum. ABD ne düşünüyor acaba?" ifadelerini kullandı.

fatıh portakal

ERDOĞAN 'SİYASİ BİR BOYUTA DA VAR' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında 'çılgın proje' olarak duyurduğu Kanal İstanbul projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, projesinin çevre anlamıyla bir kurtuluş olacağını söylemiş; "Bunun yanında siyasi bir boyutu da var" diyen Erdoğan, "Şimdi kullanmıyorum vakti gelince kullanırız. Bu siyasi boyutuyla Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

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fatih portakal ABD Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul Karadeniz

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