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Fatih Portakal'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na emniyet personellerinin maaşlarında zorunlu kesinti iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 09:39 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal paylaştığı mesajla Milli Dayanışma Kampanyası'nda emniyet personellerinin maaşlarından zorunlu kesinti iddialarını gündeme getirdi.

Fatih Portakal'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na emniyet personellerinin maaşlarında zorunlu kesinti iddiası

Fatih Portakal sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nda emniyet personellerinin maaşlarından zorunlu kesinti iddialarını gündeme getirdi.

Portakal, paylaştığı mesaja İçişleri Bakanlığı'nın hesabını etiketleyerek "Milli kampanyanın emniyet tarifesi: polis memur 100, komiser/amir 150, 4.3.2.derece müdürler 250, 1.sınıf müdür 500 TL. Dilekçe doldurmaları istenmiş. 15’inde maaşlardan kesilecek! Resmi yazısız ve tebliğsiz olduğu iddiasi doğru mudur?" sorusunu yöneltti.

Portakal'ın mesajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte o mesaj:

portakal


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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal Milli dayanışma kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan

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