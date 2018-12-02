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Fatih Portakal Ergenekon kumpasıyla ilgili haberi paylaşıp iktidara sert sözlerle yüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2018 13:36 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından Cumhuriyet gazetesinin Ergenekon kumpasında yaşamını yitirenlerin ailelerinin açıklamalarına yer verdiği haberi paylaşarak iktidara sert eleştirilerde bulundu.

Fatih Portakal Ergenekon kumpasıyla ilgili haberi paylaşıp iktidara sert sözlerle yüklendi

11 yıl sonra savcının mütalaasıyla çöken Ergenekon davasının yaptığı yıkımla yaşamını yitirenlerin ailelerinin açıklamalarına yer verilen Cumhuriyet gazetesi haberi ses getirirken, haberde ailelerin kumpasçılar için adil yargılama isteklerine yer verildi.

Haberde “Telafisi mümkün olmayan şeyler yaşadık. Canlarımız artık geri gelmeyecek” diyen aileler, kumpasın siyasi ayağına dokunulmadığına dikkat çekiyor. Gündemi sarsan haberi Twitter hesabından paylaşan FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal sert eleştirilerde bulundu.

Portakal, Twitter mesajında 'Bu iktidarın yöneticileri üzerlerinde çokca kul hakkı taşıyor. Bu dünyada nasıl hellalik alacaklar meçhul. Bu da onlara dert olsun' ifadesini kullandı.

İşte Portakal'ın o mesajı;

fatih-portakal-manset

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
portakal dediyse limon kadar etkisi olur.
reisciğinizin dedikleride ancak siz koyunlara etkisi olur
demek sende tum iktidar yanlilari gibi gercek haberleri öğrenmek için portakalı dinliyor ve izliyorsun. aferin akapeli. dogru yoldasin
Hangi helalliği kimden alacaklar beyim, çaldıkları gelecek için çocuklarımızdan mı? var olan her şeyini satıp savurup hırsızların cebine doldurdukları ekonomimizden mi? Suçsuz yere zindanlara tıkıp öldürdükleri daha sonra ise suçsuzluklarını bizzat kendilerinin ilan ettikleri canlarımızdan mı? Bu listeyi sayfalarca uzatmak mümkün.. Allah belalarını versin hepsinin..
dert olur inşallah .. bu kadar kolay olmamalı...
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