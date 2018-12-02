Fatih Portakal Ergenekon kumpasıyla ilgili haberi paylaşıp iktidara sert sözlerle yüklendi

11 yıl sonra savcının mütalaasıyla çöken Ergenekon davasının yaptığı yıkımla yaşamını yitirenlerin ailelerinin açıklamalarına yer verilen Cumhuriyet gazetesi haberi ses getirirken, haberde ailelerin kumpasçılar için adil yargılama isteklerine yer verildi.

Haberde “Telafisi mümkün olmayan şeyler yaşadık. Canlarımız artık geri gelmeyecek” diyen aileler, kumpasın siyasi ayağına dokunulmadığına dikkat çekiyor. Gündemi sarsan haberi Twitter hesabından paylaşan FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal sert eleştirilerde bulundu.

Portakal, Twitter mesajında 'Bu iktidarın yöneticileri üzerlerinde çokca kul hakkı taşıyor. Bu dünyada nasıl hellalik alacaklar meçhul. Bu da onlara dert olsun' ifadesini kullandı.

İşte Portakal'ın o mesajı;





