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Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 15:12 | Son Güncelleme

Fox TV'nin ana haber programını sunan gazeteci Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Fox TV spikeri Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunuldu. A Haber'de yer alan habere göre, suç duyurusu "bazı işadamları" tarafından yapıldı.

Portakal, suç duyurusuna konu yapılan açıklamasında şunları söylemişti:

"Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgazzamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."


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