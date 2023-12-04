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Fatih Portakal izleyicinin yorumuna sinirlendi! 'Bana giren çıkan bir şey yok'

04.12.2023 20:21 | Son Güncelleme:
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CHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapma teklifine 'Hayır' yanıtını veren İYİ Parti ile ilgili haberi sunan Fatih Portakal bir izleyicinin yorumuna sinirlendi. Portakal, "Bana giren çıkan bir şey yok" dedi.

Fatih Portakal izleyicinin yorumuna sinirlendi! 'Bana giren çıkan bir şey yok'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Perşembe günü İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti ve "yerel seçimde işbirliği yapalım" teklifini sundu. Meral Akşener ise Özel'in teklifini partisinin Genel İdare Kurulu'na danışma kararını verdi.

Teklif sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Kritik toplantı sonrası İYİ Parti, CHP ile iş birliği yapmama kararı aldı. Oylama 35 hayır, 15 evetle sonuçlandı.

"BANA GİREN ÇIKAN BİR ŞEY YOK"

İYİ Parti'nin karar haberini sunduktan sonra Fatih Portakal izleyici yorumlarını okudu. Portakal izleyici yorumuna sert çıktı.

Bir izleyici "Bakıyorum iyi seviniyorsun, İYİ Parti bir belediye alır mı Portakal seçimden sonra soruyorum sana" diye bir soru sordu.

Yoruma sinirlenen Portakal, "Olmayacak bir ittifaktı bu CHP-İYİ Partti ittifakı. Bana giren çıkan bir şey yok bu konuda!" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal İYİ Parti
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