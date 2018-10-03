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Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 16:28 | Son Güncelleme

RTÜK, FOX Ana Haber Bülteni'nde Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yer alan bir haberin "doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle de kanala idari para cezası verdi.

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

RTÜK, FOX Ana Haber Bülteni'nde Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yer alan bir haberin "doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle de kanala idari para cezası verdi.

FATİH PORTAKAL 'MESLEĞİ BIRAKIRIM' DEMİŞTİ

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' sözlerine çok sert tepki göstermiş ve 'Atıyorsunuz kafadan, yok öyle bir şey! Eyvallah derim, ben bu mesleği bırakırım, bir daha da yapmam! Kim yaptırıyormuş ben de öğreneyim' demişti.

TELE 1'E CEZA

Tele 1 isimli kanal tarafından yayınlanan ‘18 Dakika' programında, 'Türkiye'nin IŞİD ve El Nusra gibi örgütleri desteklediği' yönündeki yorumların Türkiye'nin saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu değerlendirilerek kanala idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

HALK TV'YE DE CEZA KESİLDİ

Ayrıca Halk TV'ye RTÜK tarafından gönderilen ikame programları bildirilen tarih ve saatin dışında yayınlamış ve yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması nedeniyle idari para cezası kesildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Her gazeteci, her tv kanalı iktidarın borazanı olacak diye bir kural yok, bunu anladıkta Muhalifliğini yaparken mevcut yasaları çiğnemeleri ve hiçe saymaları ne demek oluyor onu anlamadık, iktidarı kötüleyimde haberim mesnetli veya mesnetsiz nasıl olursa olsun düşüncesi şerefli ve onurlu bir haberciye yakışmaz. Diye düşünüyorum
Sen de ahmet hakan gibi bukalemunun renk değiştirdiği gibi renk değiştirmeyin adam olun biraz.
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