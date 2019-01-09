Fatih Portakal sosyal medyadan paylaştı: Fena sonuç değil!

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından davalı ve davacı olarak hakkında açılmış 109 dosya olduğunu duyurdu. Portakal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aklıma geldi, davalı/davacı olarak kaç dosyam var öğrenmek istedim? Kanalın hukuk servisi bildirdi: Toplam 109 adet dosya, 97'sinde dava eden benim. 12'sinde şikayet edilenim. Bunun; 5'i devam ediyor, 7'sinin de 5'i savcılardan takipsizlik aldı.Kalan 2 beraat. Fena sonuç değil"

Fatih Portakal FOX Ana Haber'de, Fransa'da meydana gelen protestolarla ilgili yorumu Türkiye'de gündeme oturmuştu. Portakal,"Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye değinmiş ve Fatih Portakal'a tepki göstererek şöyle konuşmuştu:

"Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış Portakal mıdır, mandalina mıdır nedir, sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Buldun ekranı, bu ekrandan milleti sokağa çağırmak.. Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz, hesabı ağır olur."



