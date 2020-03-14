HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 10:41 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracından inen bir kişi köprüden atladı. Sahil güvenlik ve deniz polisinin atlayan kişiyi denizde arama çalışmaları devam ederken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay saat 09.00 sıralarında Fatih sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre köprü ortasında duran minibüsten inen bir kişi köprüden aşağıya atladı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken, deniz polis ve sahil güvenlik ekipleri de denizde arama başlattı.

'ARAÇ BOZULDU ZANNETTİM'

Polis ekipleri köprü üzerinde bırakılan minibüs çevresinde güvenlik önlemi aldı. Köprü altında balık tutan Ali Akça "Köprünün üzerinde aracı gördüm, bozuldu zannettim. Polis ekipleri geldi, sahil güvenlikte arama yapıyor" diye konuştu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sahil güvenlik ve deniz polisinin atlayan kişiyi denizde arama çalışmaları devam ederken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
Bakan Selçuk açıkladı: Gerekli altyapıyı oluşturdukBakan Selçuk açıkladı: Gerekli altyapıyı oluşturduk
Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz! Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!
1/
Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü intihar

En Çok Okunan Haberler

KKTC'den flaş karar: Sınırlarını kapattı

KKTC'den flaş karar: Sınırlarını kapattı

ABD için en kötü senaryo: 1,7 milyon kişi ölebilir

ABD için en kötü senaryo: 1,7 milyon kişi ölebilir

Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

Benzine beklenen indirim geldi

Benzine beklenen indirim geldi

Bağdat'tan kalkan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı

Bağdat'tan kalkan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı

Kanada Başbakanı karantinadan halka seslendi

Kanada Başbakanı karantinadan halka seslendi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Üniversiteye giriş sınav tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı

Üniversiteye giriş sınav tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çekirge istilası nerede? Türkiye’ye mi yaklaşıyor?

Çekirge istilası nerede? Türkiye’ye mi yaklaşıyor?

YÖK'ün 'koronavirüs' toplantısı sona erdi

YÖK'ün 'koronavirüs' toplantısı sona erdi

Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde 'Güvenli Eğitim Uygulaması'

81 ilde dev uygulama! 46 binin üzerinde personel katıldı

Meteoroloji uyardı! İstanbullular pazar gününe dikkat

İstanbullular pazar gününe dikkat

Son dakika! İran sınırında 7 ceset bulundu

İran sınırında 7 ceset bulundu

Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama

Bakan Selçuk açıkladı: Gerekli altyapıyı oluşturduk

Hastanede eşini öldürdü! Kan donduran sözler

Kan donduran sözler: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

Son dakika! MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.