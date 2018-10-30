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Fatih Sultan Mehmet köprüsünde intihar! Bir anda aracını durdurup...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet köprüsünde aracını durduran taksici Tahir Kanbay (50) korkulukları aşarak denize atladı. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan taksici yaşadığının belirlenmesi üzerine hastaneye götürüldü. Ancak Kanbay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih Sultan Mehmet köprüsünde intihar! Bir anda aracını durdurup...

Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde aracını durduran taksici Tahir Kanbay (50) korkulukları aşarak denize atladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre, Deniz polisi tarafından kıyı çıkarılan taksici yaşadığının belirlenmesi üzerine hastaneye götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Ancak Tahir Kanbay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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HER YIL ORTALAMA 25 KİŞİ CAN VERİYOR

1973’te açılan Boğaziçi Köprüsü ve 1988’de hizmete giren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde, her yıl ortalama 25 kişi hayatını kaybediyor. 2001’de 146 kişinin intihar etmek için üstüne çıktığı 2 köprüde 24 kişi yaşamını yitirmişti. 2002’de bu sayı, 38’e çıkmıştı.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü intihar taksici

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bazı ak zihniyetler bu konunun siyasetle ne alakası var diyecek ama kim bilir ne sıkıntısı vardı ? geçim türkiyede çok zor.Taksi şöförü aksama kadar direksiyon salla şöför olarak çalıs 2 bin maaş al çoluk cocuk kira elektrk vs derken yetmiyor bunlarda intihara sürüklüyor. özellikle son zamanlar insanlar mutsuz ve gergin Allah sonumuzu hayır etsin..
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