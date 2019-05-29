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Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde İstanbul'un Fethi 566. yıl dönümü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 13:51 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un Fethi'nin 566.

Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde İstanbul'un Fethi 566. yıl dönümü kutlaması

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Fatih Camii avlusundaki Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nde tören düzenlendi. Fatih Sultan Mehmet dualarla anıldı.
Fatih Camii Haziresi içerisinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nde gerçekleştirilen programa İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz ve Vakıflar Bölge Müdürü Müslüm Sarı katıldı.
Türbede gerçekleştirilen anma programında Kur'an Kerim okundu. Anma, Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'unun duasıyla sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde İstanbul'un Fethi 566. yıl dönümü kutlamasıFatih Sultan Mehmet Türbesi'nde İstanbul'un Fethi 566. yıl dönümü kutlamasıFatih Sultan Mehmet Türbesi'nde İstanbul'un Fethi 566. yıl dönümü kutlamasıFatih Sultan Mehmet Türbesi'nde İstanbul'un Fethi 566. yıl dönümü kutlaması

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