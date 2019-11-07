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Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 19:44 | Son Güncelleme

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul Fatih'te 4 vatandaşın hayatını kaybettiği olayın ardından BEDAŞ'ın yaptığı elektrik kesme uygulamasına tepki gösterdi. Yılmaz, "Yapılan bu uygulama sonrası BEDAŞ ve tedarik şirketi olan CK Boğaziçi EPSAŞ’a yönelik soruşturma sürecini başlattık. Kamu vicdanını yaralayan bu olayda dahli olanlara hak ettikleri cezayı vereceğiz." dedi.

Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı açıklamada "6 Kasım'da İstanbul Fatih’te 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği elim olayın ardından BEDAŞ'ın yaptığı elektrik kesme uygulaması kabul edilemez. Yapılan bu uygulama sonrası BEDAŞ ve tedarik şirketi olan CK Boğaziçi EPSAŞ’a yönelik soruşturma sürecini başlattık. Kamu vicdanını yaralayan bu olayda dahli olanlara hak ettikleri cezayı vereceğiz."dedi.

Elektrik dağıtım ve tedarik şirketi çalışanlarının daima sorumlu ve titiz davranması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Mevzuatımızda tüketicinin korunması başlıklı özel bir madde bulunuyor. Bu madde çok açık ve kırmızı çizgimizin “tüketicinin korunması” olduğunu vurguluyor. Biz EPDK olarak gerek dağıtım gerekse tedarik şirketlerinden mevzuatı uygularken körü körüne davranmalarını değil, vatandaşlarımızın manevi değerlerini, özel durumlarını, hassasiyetlerini gözetmelerini bekliyoruz. Tüketiciyi korumayan bir sistem yürümez ve tüketici sistemin aslı unsurudur. Yaşanan hadise sonrası ilgili şirket tarafından yapılan açıklama kamuoyunu tatmin etmediği gibi yapılan kesme uygulamasının gerekçesi olarak da kabul edilemez. Bütün şirketler yaptıkları işin hassasiyetine uygun davranmalıdır. BEDAŞ ve tedarik şirketi olan CK Boğaziçi EPSAŞ ile ilgili soruşturma sürecini başlattık. Derinlemesine araştıracağız ve kamu vicdanını yaralayan bu olayda dahli olanlara hak ettikleri cezayı vereceğiz.” açıklamasında bulundu.

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Fatih kardeşlerin ölü bulunması elektrik kesintisi soruşturma

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