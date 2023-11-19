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Fatih’te 7 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu, iddialar kan dondurdu

19.11.2023 10:00 | Son Güncelleme:
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Fatih’te annesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki çocuk, evde ölü bulundu. Komşuların kötü koku ihbarı üzerine evde cesedi bulunan çocuğun ölümüne ilişkin iddialar ise kan dondurdu. Apartman sakinleri, çocuğun bakımsızlıktan öldüğünü iddia etti. İşten eve gelen annenin ise çocuğunun öldüğünü anlamadığı iddia edildi. İşte detaylar...

Fatih’te 7 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu, iddialar kan dondurdu

Dehşete düşüren olay, Şehremini Mahallesi Büyük Saray Meydanı Caddesi’nde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri bir daireden kötü kokular gelmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde annesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Servet Nabıev’in cansız bedeniyle karşılaştı.

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'ÖLDÜĞÜNÜ ANLAMADI' İDDİASI

İşten eve gelen annenin çocuğunun öldüğünü anlamadığı iddia edildi. Servet Nabıev’in ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Nabıev’ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Anne ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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'BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜ' İDDİASI

Polis ekipleri, çocuğun ölüm nedenini belirlemek için inceleme yaparken, apartman sakinleri tarafından hayatını kaybeden çocuğun bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edildi.

İHA

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Fatih çocuk ceset
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