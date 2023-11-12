HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fatih'te akılalmaz hırsızlık! '2.5 milyon liralık zararımız var'

Fatih'te akılalmaz hırsızlık! '2.5 milyon liralık zararımız var'

12.11.2023 18:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te bir iş hanına giren iki kişi, güvenlik kameralarını kırıp içerideki iş yerlerinden piyasa değeri yaklaşık 2 buçuk milyon lira olan, döviz, tesbih, altın, gümüş gibi değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı. İş hanında dükkanı olan Doğuş Yayla, "Gece 23.45 civarında hana hırsızlar girmiş. Handaki hemen hemen bütün dükkanları patlatmışlar. Bizim zararımız toplam 800 bin ila 1 milyon lira civarında. Han olarak da toplama 2 buçuk milyon lira zararımız var." diye konuştu.

Fatih'te akılalmaz hırsızlık! '2.5 milyon liralık zararımız var'

Fatih'te akılalmaz bir hırsızlık yaşandı. Güvenlik kameralarını kıran ve iş hanına giren 2 kişi değerli eşyaları çaldı.

Olay, dün gece saatlerinde Uzun Çarşı Caddesi'nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. İçerisinde tesbih, kuyumcu ve altın atölyelerinin bulunduğu hana giren 2 hırsız, önce güvenlilik kameralarını kırdı. Ardından İş hanındaki dükkanlardan döviz, tesbih, altın, gümüş gibi toplam değeri 2 buçuk milyon lira olan malzemeyi çalarak kayıplara karıştı. Sabah durumu fark eden iş yeri sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

fatihte-is-hanina-giren-iki-hirsiz-guvenlik-kameralarini-kirip-2.5-milyon-liralik-hirsizlik-yapti_9698_dhaphoto1

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların girdikleri iş yerlerinin güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdikleri anlar ise güvenlik kameralarında yansıdı.

fatihte-is-hanina-giren-iki-hirsiz-guvenlik-kameralarini-kirip-2.5-milyon-liralik-hirsizlik-yapti_9698_dhaphoto13

"800 BİN LİRA ZARARIM VAR"

İş hanında değerli tesbihler satan Murat Akbulut, "Saat 11.00 civarında komşum aradı, bana hanın soyulduğunu söyledi, ben de buraya geldim. Geldiğimde gördüğüm manzara, kasamı dükkandan çıkartmışlar. İçindeki altınları, paraları dövizlerin hepsinin almışlar. Dükkanda, kaliteli tespihlerim vardı 7 tane, tespihlerimin piyasa değeri yaklaşık 150 bin liraydı. 3 adet bilezik, 21 Bin dolar civarı döviz, 8 bin tl nakit para 8-10 adet çeyrek altın vardı. Toplamda yaklaşık 800 bin lira civarında zararım var" dedi.

fatihte-is-hanina-giren-iki-hirsiz-guvenlik-kameralarini-kirip-2.5-milyon-liralik-hirsizlik-yapti_9698_dhaphoto8

"HAN OLARAK 2 BUÇUK MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR"

İş hanında dükkanı olan Doğuş Yayla, "Gece 23.45 civarında hana hırsızlar girmiş. Handaki hemen hemen bütün dükkanları patlatmışlar.

fatihte-is-hanina-giren-iki-hirsiz-guvenlik-kameralarini-kirip-2.5-milyon-liralik-hirsizlik-yapti_9698_dhaphoto12

Bizim zararımız toplam 800 bin ila 1 milyon lira civarında. Han olarak da toplama 2 buçuk milyon lira zararımız var. Kasalardan altın, döviz ve gümüş değerli eşyalarımızı almışlar" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akşener'den Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına tepki!Akşener'den Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına tepki!
O ili dolu vurdu! Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründüO ili dolu vurdu! Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü
Polisler peşindeyken, Yunus ekibine çarptı! 16 yaşındaki sürücü...Polisler peşindeyken, Yunus ekibine çarptı! 16 yaşındaki sürücü...
Anahtar Kelimeler:
Fatih Han hırsızlık
En Çok Okunan Haberler
Çok konuşulacak ittifak çıkışı! '2028'i de mi kaybedelim?'

Çok konuşulacak ittifak çıkışı! '2028'i de mi kaybedelim?'

Bahtiyar Zaynutdinov'un gözü morardı, kaşı açıldı!

Bahtiyar Zaynutdinov'un gözü morardı, kaşı açıldı!

Akşener'den Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına tepki!

Akşener'den Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına tepki!

Sivas’ta yetişti! Mutfak tüpü büyüklüğünde: "Her zaman denk gelmiyor"

Sivas’ta yetişti! Mutfak tüpü büyüklüğünde: "Her zaman denk gelmiyor"

Uzman isimden dikkat çeken uyarı! 'Yer altı sularını yok ediyor'

Uzman isimden dikkat çeken uyarı! 'Yer altı sularını yok ediyor'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.