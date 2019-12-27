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  4. Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 23:20 | Son Güncelleme

Fatih'te açıktaki bir bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu. Ağır yaralanan 2 bekçi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Kocamustafa Paşa Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerindeki bir kafede saat 22.40 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Mehmet A.A. ile Ekrem Y. adlı iki bekçi kafede buluştu. Bir süre sonra Mehmet A.A. belinden kaptığı silahla önce arkadaşı Ekrem Y.'yi ardından kendini vurdu. Her iki bekçi de yere yığılarak ağır yaralandı.

Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (1)

Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis, şerit çekerek bölgede uzun süre olay yeri incelemesi yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Bekçi silahlı saldırı

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