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  4. Fatih'te güpegündüz gasp! Bacağından vurup 10 bin dolarını çaldılar

Fatih'te güpegündüz gasp! Bacağından vurup 10 bin dolarını çaldılar

15.07.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te döviz bürosundan aldığı 10 bin doları çantasına koyan yabancı uyruklu kişi, kendisini takip eden motosikletli iki kişi tarafından gasbedildi. Hırsızlara direnen kişi bacağından vurularak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fatih'te güpegündüz gasp! Bacağından vurup 10 bin dolarını çaldılar

Fatih'teki olay Cuma günü akşam saatlerinde Haseki Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Vail H., bir döviz bürosundan aldığı 10 bin dolarla yürüdüğü sırada, arkasından gelen motosikletli iki kişi tarafından gasbedildi.

BACAĞINDAN VURUP ÇANTAYI ÇALDILAR

Şüpheliler Vail H.'nin çantasını alıp kaçmaya çalıştı. Hırsızlar, daha sonra kendilerine direnen kişiyi bacağından vurdu ve çantayı da çalarak kaçtı.

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Bu esnada silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

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Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. (DHA)

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