HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fatih'te para transfer merkezinde susturuculu silahla saldırının detayları ortaya çıktı

Fatih'te para transfer merkezinde susturuculu silahla saldırının detayları ortaya çıktı

31.12.2020 14:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fatih'te para transfer merkezinde susturuculu silahla saldırının detayları ortaya çıktı

Fatih’te bir iş hanında para transfer merkezindeki susturuculu silahlı saldırıda dükkan sahibi öldü, yanındaki kişi yaralandı. İş hanındaki esnafın da yardımıyla yakalanan şüpheli Fatih H.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Fatih Beyazıt’ta bulunan bir iş hanındaki para transfer merkezinde geçen pazartesi günü meydana gelen susturuculu saldırının detaylarına ulaşıldı. İddialara göre, tezgahtarlık yaptığı öğrenilen 29 yaşındaki Fatih H., olay günü handaki para transfer merkezine gelerek yurtdışına para göndermek istediğini söyleyerek öncesinde keşif yaptı. Birkaç saat sonra aynı iş yerine bu kez susturucu tabancayla gelen Fatih H., Suriyeli iş yeri sahibi 23 yaşındaki Mohamad Alyafi’ya ateş etti, bu sırada iş yerinde bulunan Suriye’li 45 yaşındaki Muhanad Al Makki’yi de kolundan yaraladı.

d33a582fe09642f6a713c39c726240a2

Olay sırasında iş yerinde bulunan Hani A., adlı Suriyeli genç de saldırganın üzerine atlayarak onu etkisiz hale getirdi. Olayı duyan iş hanındaki diğer iş yeri sahiplerinin yardımıyla saldırgan yakalandı. Darp sonucu yaralanan saldırgan Fatih H., ile kolundan yaralanan Muhanad Al Makki kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden Mohamad Alyafi’nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

d9d0173d83f4a004ee932eefafa5f7af

300 BİN DOLAR DOLANDIRMIŞLAR

Hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatih H'nin ilk ifadesinde, “Başka bir Suriyeli grup iş yeri sahibine 300 bin dolar vermiş ancak geri vermemişler. Dolandırılmışlar. Benimle irtibata geçtiler ben de saldırıyı yaptım" dediği öğrenildi. Fatih H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

9c6b222091fd7e21ad23bc4a270227b1

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
8 katlı iş yerinde korkutan yangın8 katlı iş yerinde korkutan yangın
25 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!25 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Firuze taşı nedir? Kullanıldığı yerler ve özellikleri nelerdir? Faydaları var mıdır?

Firuze taşı nedir? Kullanıldığı yerler ve özellikleri nelerdir? Faydaları var mıdır?

Büyükçekmece'de 8 katlı iş yerinde korkutan yangın

8 katlı iş yerinde korkutan yangın

İzmir'de dehşet! Babasını sokak ortasında sopayla döverek öldürdü

Babasını sokak ortasında sopayla döverek öldürdü

Bitkiler için mükemmel bir kaynak: Humuslu toprak

Bitkiler için mükemmel bir kaynak: Humuslu toprak

Küçükçekmece'de motosiklet önce otomobile sonra kadına çarptı

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı

Yılbaşı mesajları 2021... Kısa, uzun, sevdiklerinize özel resimli yeni yıl mesajları! İşte mutlu yıllar mesajları!

Mutlu yıllar mesajları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.