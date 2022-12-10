HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih Yılmaz kimdir? Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz nereli, kaç yaşında? Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Fatih Yılmaz kimdir? Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz nereli, kaç yaşında? Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

10.12.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz oldu. Peki, Fatih Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Fatih Yılmaz kimdir? Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz nereli, kaç yaşında? Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz, 10 Aralık 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Fatih Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...

FATİH YILMAZ KİMDİR?

Fatih Yılmaz 1974 yılında Tokat’ta dünyaya geldi.

Fatih Yılmaz, 1997'de Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi, İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (MATEFL) alanında 2004 yılında bitirdi.

TOKAT GAZİOSMPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ FATİH YILMAZ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Doktora eğitimini ise 2012 yılında Polonya, Jagiellonian Üniversitesi Filoloji Fakültesinde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi alanında tamamladı. Prof. Dr. Fatih Yılmaz Jagiellonian Üniversitesi Türkoloji bölümünde 2007-2012 yılları arasında Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Üniversitemizde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü, TÖMER Müdürü, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü ve Yabancı Diller Bölüm Başkanı olarak birçok idari görevlerde bulundu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır.

10 Aralık 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Fatih Yılmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin yeni rektörü olmuştur.

Fatih Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin''Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin'
"Susan o CHP'liler ahlaksızdır" dedi, Meclis karıştı!"Susan o CHP'liler ahlaksızdır" dedi, Meclis karıştı!
Türkiye'nin konuştuğu olayda cinsel istismar olayında yeni gelişme! Türkiye'nin konuştuğu olayda cinsel istismar olayında yeni gelişme!
Anahtar Kelimeler:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi fatih yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…

EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilmesini konuşuyor! Annenin ifadesi ortaya çıktı

Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilmesini konuşuyor! Annenin ifadesi ortaya çıktı

Hobi bahçesinde silahlı saldırı! 2 ölü, 1 yaralı

Hobi bahçesinde silahlı saldırı! 2 ölü, 1 yaralı

Çok konuşulacak karar! Onlar daha fazla maaş alacak! "Eğer yalan söyleyen olursa..."

Çok konuşulacak karar! Onlar daha fazla maaş alacak! "Eğer yalan söyleyen olursa..."

İlginizi Çekebilir

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.