Fatih Yılmaz kimdir? Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz nereli, kaç yaşında? Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz, 10 Aralık 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Fatih Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...

FATİH YILMAZ KİMDİR?

Fatih Yılmaz 1974 yılında Tokat’ta dünyaya geldi.

Fatih Yılmaz, 1997'de Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi, İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (MATEFL) alanında 2004 yılında bitirdi.

TOKAT GAZİOSMPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ FATİH YILMAZ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Doktora eğitimini ise 2012 yılında Polonya, Jagiellonian Üniversitesi Filoloji Fakültesinde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi alanında tamamladı. Prof. Dr. Fatih Yılmaz Jagiellonian Üniversitesi Türkoloji bölümünde 2007-2012 yılları arasında Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Üniversitemizde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü, TÖMER Müdürü, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü ve Yabancı Diller Bölüm Başkanı olarak birçok idari görevlerde bulundu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır.

10 Aralık 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Fatih Yılmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin yeni rektörü olmuştur.

Fatih Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

