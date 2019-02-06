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Fatih'in hedefi boccia sporunda tekrar şampiyon olmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 09:45 | Son Güncelleme

 İZMİR'de yaşayan spastik engelli Fatih Akkan (28), iki üniversite bitirdi, üçüncüsünü de okuyor.

Fatih'in hedefi boccia sporunda tekrar şampiyon olmak

Şengüler YEŞİL/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de yaşayan spastik engelli Fatih Akkan (28), iki üniversite bitirdi, üçüncüsünü de okuyor. Azmiyle dikkat çeken Akkan, aynı zamanda Boccia Milli Takımı'nda spor yaşamını başarıyla sürdürüyor.
Gaziemir'de yaşayan Fatih Akkan, doğum sırasında oksijensiz kalınca, spastik engelli oldu. Akkan ailesi de kendilerini zorlu bir mücadelenin içinde buldu. Anne Hatice Akkan (48), el ve ayaklarını kullanamayarak hayatını devam ettireceğini öğrendiği oğlunu ayağa kaldırabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Fizik tedavi ve özel eğitim ihtiyaçlarını aksatmadan sürdürebilmek için yeri geldiğinde alyansını satarak, komşusundan borç alarak masrafları karşıladı. Yürüyemeyeceği gözüyle bakılan Fatih, 10 yaşında ayağa kalkarak, kısa mesafe de olsa yürümeye başladı.
Okuma azmi ile hayata tutunan ve ilköğretimde elde ettiği başarılarla takdir belgeleri alan Fatih Akkan, lise eğitimini tamamladıktan sonra kendi imkanlarıyla üniversite sınavına hazırlanmaya başladı. İzmir dışına çıkması zor olan Fatih Akkan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden 2 yıllık Adalet ve 4 yıllık Uluslararası İlişkiler bölümlerini bitirdi. Aynı üniversitede Kamu Yönetimi bölümünde okumaya devam eden, kitap okumayı çok seven Akkan, Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyor.
TESADÜFEN BOCCİA İLE TANIŞTI
Boccia sporu ile tanışan oğlunun Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Milli Takımı'na kadar yükseldiğini dile getiren anne Hatice Akkan, "Bir gün durakta otobüs beklerken yanımıza biri geldi. Boccia hocasıymış. Fatih ile sohbet etmeye başladı ve 'Top oynamak ister misin' diye sordu. O günden sonra Fatih'in spor macerası başladı. Şimdi bireysel ve takım yarışlarına katılıyor. Üst üste Türkiye birincisi oldu" dedi. Anne Akkan, ailelere çocuklarını evlere kapatmamaları çağrısı yaptı.
YENİDEN TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR
Bocia takımında sporcu olan ve 3 kez Türkiye şampiyonu olan Fatih Akkan, yeniden şampiyonluğu hedeflediğini söyledi. Akkan, kendisini eğlendiren, yeni arkadaş ve ortamlar sağlayan bu sporu herkese tavsiye ediyor.
Gaziemir Belediyesi Engelliler Bocia Takımı antrenörü Kemal Koç da, otobüs durağında tanıştıkları Fatih Akkan'ın çok hırslı ve düzenli bir sporcu olarak başarılı olmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Koç, "Engellilerde genelde evden çıkmama yönelimi var. Fatih bizim diğer sporcularımıza örnek bir çocuk. Hepimiz onun gibi davranmaya başladık, ben dahil" dedi.

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