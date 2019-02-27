HABER

FATİH'TE 2 KATLI BİNADA ÇÖKME RİSKİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:41 | Son Güncelleme

*Binanın bulunduğu sokak çökme riski nedeniyle kapatıldı.

*Binanın bulunduğu sokak çökme riski nedeniyle kapatıldı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)
Fatih'te 40 gün önce çökme riski dolayısıyla boşaltılan 2 katlı metruk binadan düşen parçalar nedeniyle binanın bulunduğu sokak zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek kapatıldı.
Balat Mahallesi Fener Külhani Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bina 40 gün önce çökme riski nedeniyle belediye ekiplerince mühürlenerek kapatıldı. Binanın çatısından sokağa düşen parçalar nedeniyle vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri çökme riski bulunan binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Binanın bulunduğu sokak giriş ve çıkışları kapatıldı.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Çökme riski olan binadan görüntü
-Zabıta ekiplerin çalışmaları
-Binanın olduğu sokaktan görüntü
-Genel ve detaylar

Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı
Özkan’dan pazar yeri ve kooperatif ziyaretleriÖzkan’dan pazar yeri ve kooperatif ziyaretleri
Başkan Aktaş, Binted personeliyle buluştuBaşkan Aktaş, Binted personeliyle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaleiçi'nin 'Sadri baba'sı geçmişi geleceğe taşıyor

Kaleiçi'nin 'Sadri baba'sı geçmişi geleceğe taşıyor

Berkin Elvan davasında keşif kararı

Berkin Elvan davasında keşif kararı

Kadıköy'de korkunç olay! Konteynerde kadın bacakları bulundu

Kadıköy'de korkunç olay! Konteynerde kadın bacakları bulundu

Şahika Ercümen bu kez beyaz kıtada daldı!

Şahika Ercümen bu kez beyaz kıtada daldı!

Şok görüntü: 5 kişilik araçtan 12 kişi çıktı

Şok görüntü: 5 kişilik araçtan 12 kişi çıktı

Eskişehir'de patlama: 1 ölü

Önce patladı, sonra alev alev yandı: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.