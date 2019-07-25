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FATİH'TE 300 BİN DOLARLIK SOYGUN SONRASI LİNÇ GİRİŞİMİ  

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

-Silahlı soyguncu sokak ortasında dövüldü.

-Silahlı soyguncu sokak ortasında dövüldü.

Murat SOLAK-Mustafa BAKIRHAN/İstanbul DHA- FATİH'te Libyalılara ait kargo firmasına gelen 5 kişiden biri, 300 bin dolarlık soygun sonrası kaçmak isterken çevredekiler ve firma çalışanları tarafından yakalanarak feci şekilde dövüldü. Soyguncuların kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Soygun saat 14.30 sıralarında Vezneciler'de meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan 5 kişi, Kemal Paşa Fehmi Bey İş hanında bulunan Libyalılara ait kargo çalışanlarını silahla etkisiz hale getirip 300 bin doları aldı. Çevredekiler ve firma çalışanları soyguncuların peşine takıldı. Bir soyguncu, Şehzadebaşı Parkı girişinde yakalandı. Firma çalışanları yere yatırdıkları soyguncuyu darp ederek paranın yerini öğrenmeye çalıştı. Dövülen soyguncuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin güvenlik görevlileri kurtardı. Yerde yaralı yatan soyguncu kelepçe takılarak İBB binasına getirildi. Soyguncu daha sonra polise teslim edildi. O anlar saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde soyguncunun yerde tekmelenmesi, İBB güvenlik görevlilerinin gelerek soyguncuyu kurtarması yer alıyor. Öte yandan soyguncuların kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde soyguncular caddede koşarak, kaçarken çevredekiler soygunculara bakıyor. Beyazıt Polis Merkez Amirliğine götürülen ve darp esnasında yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan soyguncu karakola çağrılan ambulansla tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri olayın gerçekleştiği Fehmibey İş Hanı'nda bir süre inceleme ve delil araştırması yaptı. Polis parayla kaçan 4 soyguncuyu arıyor.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Soyguncuların caddede koşmaları
-Yolda yürüyenlerin koşanlara bakması

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